Spahija o izjavi Kukoča: ‘Mogu samo reći da je Jokić najbolji europski centar u povijesti’

Komentirao je izjavu legendarnog hrvatskog košarkaša.

Proslavljeni hrvatski košarkaš Toni Kukoč bio je gost na utakmici Partizana u Euroligi gdje je premijerno predstavljen dokumentarni film ‘Magična sedmica’ čiji je autor komentator Sport Kluba Sabahudin Topalbećirević.

Kukoč je prilikom posjeta Beogradu gostovao i na Sport Klubu, a imao je i veliki intervju u kojem je pričao o brojnim temama, no posebno je odjeknuo njegov komentar o Nikoli Jokiću:

“Sada se igra drugačija košarka, statistika je puno kompletnija nego u naše vrijeme. Sada imaju mogućnost igrati značajnije uloge nego što smo mi mogli. Lani sam izjavio da mislim da Jokić još uvijek nije bolji od Divca, Rađe i Sabonisa… I stvarno to mislim. Ne kažem da neće biti, on to sada pokazuje i recimo netko tko ga sada gleda i utakmice Vlade u Lakersima, Dina u Bostonu, Sabonisa sa 30 i nešto godina, rekao bih o čemu ti pričaš, smiješno je uspoređivati. Ali oni koji znaju, koji su pratili Vladu iz Prijepolja, u Partizan, u Lakerse, znaju koliko je napredovao kao igrač, kakav je igrač bio i kakve su mu bile mogućnosti. Ako sada staviš Vladu u tu momčad, on zna napraviti ista takva dodavanja, zna igrati leđima, vidi isto, predviđa, može pucati izdaleka. Dino je jedan od prvih igrača koji je skakao u obrani kao četvorka i trčao kontru i zakucavao na drugoj strani, bio je stvarno aktivan, bio je pomoć u pick’n’rollu s bekovima, nižim igračima. Sabonisa uopće ne treba spominjati, mislim da je jedan od najboljih europskih igrača ikada, da nije imao problema s ahilovim tetivama i koljenima bio bi među najvećima ikada, uz Olajuwona i Shaquillea”, rekao je Kukoč za Sport Klub.

Njegova usporedba Jokića s Divcem i Rađom je odjeknula u regionalnim, ali i svjetskim medijma.

Na Kukočev kontroverzni komentar osvrnuo se za Index i hrvatski trener koji trenutno vodi talijansku Veneziju, Neven Spahija:

“Sport je interesantan upravo zbog ovakvih stvari, jer svatko ima svoje mišljenje, a onda iz toga izađu kontroverze nakon kojih krenu brojni neprimjereni komentari. Toni Kukoč je jedan od najboljih europskih košarkaša svih vremena. To je čovjek koji je napravio čuda u svojoj karijeri i ima pravo na mišljenje.

Nije mi jasno zašto se netko ljuti. Ne želim komentirati ono što je Toni rekao, ali mogu reći svoje mišljenje. Nikola Jokić je apsolutno najbolji centar koji je iz Europe došao u NBA. Dvostruki je MVP, MVP je finala, čovjek je koji je na svojim leđima doveo klub do titule prvaka NBA, momak čije su brojke abnormalne.

Nikola Jokić je dečko koji košarku svaki dan činim boljom. Dakle, neviđena kvaliteta. Ne postoji europski centar koji može i blizu prići onome što je Jokić. Sasvim sam drugačijeg mišljenja od Kukoča, ali ne ljuti me njegovo mišljenje. Vidio sam na američkim sajtovima tu izjavu, Toni je tamo igrao dugo, ima svoj stav i to je tako.”

Spahija je usporedio NBA ligu 90-ih godina i ovu sadašnju:

“Nemojmo miješati kruške i jabuke. Ovdje pričamo o vremenskom odmaku od 30 i više godina. Nema potrebe za time, danas je drugo vrijeme. Igrači kao što su Dražen, Toni, Dino i još neki Europljani su probijali led. Pogotovo Dražen, nakon njegovog dolaska u NBA jako puno se promijenilo u mišljenju i odnosu prema europskim igračima.

Tada je prevladavalo mišljenje da europski igrači ne mogu igrati u NBA-u jer nisu atletski dovoljno moćni. Taj stav je NBA ligu koštao toga da puno vrhunskih igrača nikad nije došlo u Ameriku da pokažu što mogu. Bio je to posve kriv i nakaradan stav.

Nakon toga je NBA počela drugačije gledati na Europu, najviše zahvaljujući Donnieju Nelsonu i RC Bufordu, koji su shvatili da se u Europi krije rudnik dijamanata. Danas vidimo da su bili u pravu. Bila je jedna faza kad su totalno dezorijentirani potpisivali bilo što iz Europe, samo da ne pogriješe. Bila su takva vremena.”

Spahija se još nadovezao na komentare da Jokić ne bi mogao tako dobro igrati u Europi zbog drukčijih pravila:

“Jokić je jednako dobar i u Europi i u Americi. Razlika je ta što, kad igra za reprezentaciju, dođe izmrcvaren od prethodne NBA sezone. Točno, postoje drugačija pravila koja ometaju Jokića, u prvom redu defenzivno pravilo od tri sekunde prema kojem obrambeni igrači puno više pomažu nego u NBA-u, gdje se puno više igra jedan na jedan i defenzivno i ofenzivno. Međutim, da Jokić dođe u Europu igrati osam mjeseci, opet bi bio MVP. tako da je o njemu bespredmetno razgovarati.”

Podsjećamo, Nikola Jokić je osvojio dvije MVP nagrade u nizu, a prošle godine je njegov dominaciju prekinuo Joel Embiid. Srpski centar je i ove sezone glavni favorit za osvajanje prestižne nagrade.