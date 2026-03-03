Šokantno obraćanje trenera: ‘Bomba je usmrtila ženu 700 metara od moje kuće’

Slavni trener sa svojom momčadi Hapoel Tel Aviv stigao je u Atenu, odakle će se uputiti u Sofiju, gdje će Hapoel igrati nastavak sezone.

“Trenutačno ne vidim mogućnost da se košarka u dogledno vrijeme igra u Izraelu. Uspjeli smo otići iz Tel Aviv zahvaljujući velikom naporu našeg vodstva. Omogućeno nam je da izađemo i da se u našem mikrosvijetu nastavimo baviti košarkom.“

Itoudis je istaknuo tešku situaciju u Tel Avivu.

“Moj stan nalazi se u središtu grada, a u blizini je i grčko veleposlanstvo. U jednom trenutku odjeknula je snažna eksplozija na 700 metara od mog doma, koja je, nažalost, usmrtila jednu ženu. Buka je bila nevjerojatna, nitko to ne bi trebao doživjeti. Morao sam otići u hotel. Nadam se da će ljudi sjesti za stol i razgovarati, kako bi se u tu regiju vratio mir“, zaključio je Itoudis.

