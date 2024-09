SK1 od 16.30: Hrvat u ulozi kapetana testira najjaču francusku momčad, evo što kaže o igri za reprezentaciju

Podijeli :

xStefanosxKyriazis IPAxSportx xipx via Guliver

U nedjelju od 16:30 sati na Sport Klubu 1 ljubitelji košarke mogu pratiti utakmicu francuske košarkaške lige (French Pro A League) između euroligaša Monaca i Strasbourga koji je praktički promijenio cijelu momčad.

Zanimljivo je kako za Strasbourg od ove sezone igra 35-godišnji hrvatski reprezentativac Filip Krušlin, branič koji je zadnje četiri sezone proveo u talijanskom klubu Dinamo Sassari.

“Najveća razlika između talijanske i francuske lige svakako je atleticizam. U Francuskoj ima dosta igrača koji su atletski moćni i po ovome što sam vidio igra se puno brža košarka, ima puno više šuteva iz tranzicije. No, ne igraju sve ekipe na isti način”, kazao je za Sport Klub Krušlin koji je zadovoljan svojom ulogom u Strasbourgu. Dobio je i kapetansku traku, a trener Laurent Vila mu daje veliku slobodu u igri. U prvom kolu protiv Chalona ubacio je 18 koševa i pokazao je sjajnu formu…

“U principu smo cijelu utakmicu kontrolirali, imali smo pred kraj 15 koševa razlike, ali smo svojim greškama dozvoli njima da se vrati. Vidi se da još nismo dovoljno uigrani jer ovo je skroz nova ekipa, novi je trener i imamo puno mladih i talentiranih igrača. Mi smo kombinacija iskustva i mladih i neiskusnih igrača. Što se trenera Vile tiče jako mi se dopada kako to vodi jer igramo modernu košarku bez previše kompliciranja. Ukratko, tko prvi ostane sam -šutira. Nema kod nas one košare da se vrti napad do kraja…”

U nedjelju vas čeka okršaj protiv Monaca, euroligaške momčadi koja se značajno pojačala?

“Iskreno, nama je to generalno najlakša utakmica. Igraš protiv Monaca, euroligaša i najbolje francuske ekipe koja ima ogroman budžet. Takva utakmica je prava prilika za nas da igramo maksimalno koncentrirano i da igramo bez opterećenja. Želja nam je odigrati maksimalno čvrsto u obrani pa ako nas krene šut možda ih dovedemo u probleme”, za kraj je kazao Krušlin dodavši kako još uvijek uživa u košarci i o igračkoj mirovni ne razmišlja te je naglasio kako mu je ipak najveća čast igrati za hrvatsku reprezentaciju. Posebno je ponosan što je nedavno s reprezentacijom stigao na svega 40 minuta od nastupa na Olimpijskim igrama u Parizu.

“Za mene je igrati za reprezentaciju je uvijek poseban osjećaj. Dok god sam fizički spreman i zdrav uvijek ću se odazivati jer meni je to poseban gušt, pogotovo jer trenutačno imamo grupu igrača koji su stvarno dobri i kvalitetni – i kao igrač i kao ljudi. Imamo jako dobru atmosferu i šteta za olimpijske kvalifikacije. Bili smo samo 40 minuta od Olimpijskih igara u Parizu no treba reći da su Grci u finalu zasluženo slavili. Imali smo svoje šanse, a na kraju je njihova kvaliteta presudila. Iskreno, bilo bi super da sam upisao još jedan nastup na olimpijskim igrama, ali.. No, bio sam 2016. u Riju i to mi je bio najljepši trenutak u karijeri, nešto što ću pamtiti do kraja života.”