Šarićev otac: Ljutim se na Darija, pa mogao ga je tamo netko probosti nožem!

Hrvatski košarkaški reprezentativci Ivica Zubac i Dario Šarić u društvu bivšega nogometnog reprezentativca Tina Jedvaja našli su se u incidentu u noćnom klubu u Ateni tek nekoliko sati nakon poraza u finalu kvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre u Parizu.

Izbila je tučnjava, Zubac je završio krvavog koljena, kako tvrde grčki mediji, Šarić je neko vrijeme ležao bez svijesti.

Hrvatski košarkaški savez je u ponedjeljak u priopćenju potvrdio da su hrvatski reprezentativci sudjelovali u incidentu u jednom atenskom noćnom klubu, gdje su bili nakon poraza u finalu kvalifikacijskog turnira za OI u Parizu, a navodi se da su bili “napadnuti verbalno i fizički” pa su bili prisiljeni braniti se.

Oglasio se i Darijev otac Predrag.

“Nemam pojma što se dogodilo, ali stvarno. On je sletio u Zurich i ide za Rijeku, neki su iz Zagreba išli za Dubrovnik, neki za Split, uglavnom oni su se razišli, a ni o čemu ne znam ništa, eto. Ja sam u Zagrebu i nemam pojma. Što se uopće dogodilo? Znam samo da su se razišli avionima, svatko u svom smjeru. Dubrovnik, Split, i to je to. Popodne sam došao u Zagreb pa ništa ne znam”, rekao je Predrag Šarić za Net.hr.

Kasnije se opet oglasio.

“Ljutim se na njega, kako se neću ljutiti, pa sin mi je. On je i profesionalni košarkaš, ne bi se smio dovoditi u takve situacije i biti dio takvih afera i skandala. Ni on ni itko od njih jer su oni elitni košarkaši i poznati sportaši, uzori mladima. Što je još važnije od toga, nikad ne znam tko može izvući kakav nož, ubode te sa strane. Istina, ne znamo što se dogodilo, jasno mi je da se ponekad čovjek mora braniti. Bio je s njima i mali Jedvaj, možda su momci htjeli izaći malo s njim i podružiti se, otišli u klub i dogodilo se što se dogodilo. Možemo pričati što se dogodilo prema snimci koju smo svi vidjeli. Očito je netko nekom nešto dobacio, Dario je išao braniti Ivicu, uletjeli su redari i nastao je šou”, kaže Predrag Šarić.

“Dario se nije smio naći u noćnom klubu, pogotovo ne u takvoj situaciji. Zbog njegove karijere i ugleda kao sportaša spomenuo sam klince kojima je uzor. Dario je popularan, on je NBA košarkaš. Takvo što se treba izbjeći i gotovo. Ljudi u to doba dolaze u svakakvom stanju na takva mjesta, a kad se nešto takvo dogodi, plaćaju strašnu cijenu.”

Zubac se u ponedjeljak navečer vratio u Zagreb i razgovarao s novinarkom RTL-a te nije imao tragove masnica niti tučnjave.

“Ne treba Darija toliko braniti sad. Nemojte ga braniti. Ljutim se, normalno da se ljutim. Skandal samo takav, ne znam što se događa, ljudi me zovu, a on na snimkama sukoba tamo sjedi na podu. Svi znamo kako je završila priča s Bad Blue Boysima, što su proživjeli i za što su bili optuženi nevini. Može te tamo komotno netko nožem probosti i sad ti gledaj što i kako. Uništi ti karijeru i život, a zašto? Zbog izlaska u kasnu uru na mjesto na kojem nisi smio biti”, kazao je Predrag Šarić i zaključio:

“Dario, Ivica i ekipa nisu došli u noćni klub provocirati, ali netko im je, pretpostavljam, nešto dobacio, znate kako to ide, odgurnuo i nastao je kaos. Pa nisu njih dvoje ušli u noćni klub kao Robin Hood i stali ispred njih 500 lokalaca s kvarta i “ajmo na šake”. Supermani, a ne košarkaši. Ma gluposti. Ali to ne amnestira ni Darija ni ostale za pi*dariju.”