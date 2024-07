Šarić: Znali smo da će biti teško i da će imati domaćinsko suđenje

Podijeli :

Hrvatski košarkaški reprezentativci nisu krili razočaranje nakon poraza od Grčke u zadnjoj kvalifikacijskoj utakmici za Olimpijske igre u Parizu,

Hrvatska je izgubila od Grčke 80:69 u finalu predolimpijskog turnira i tako propustila prigodu za plasman na OI u Parizu. Hrvatska je zadnji put nastupila na OI 2016. u Riju. Ivica Zubac predvodio je Hrvatsku s 19 poena i 13 skokova.

Kapetan Dario Šarić bio je pogođen krajnjim rezultatom.

“Borili smo se, ali znali smo da nam treba neka malo luđa utakmica da bi dobili. Znali smo da će biti teško, da su ogromni i da će imati domaćinsko suđenje. Ostali smo kratki u ključnim trenucima, trebali smo usmjeriti utakmicu da bude više u egalu. Znali smo da moramo pogoditi neke šuteve da bi utakmica otišla na našu stranu, no nije se tako dogodilo. Čestitam Grčkoj, bili su bolji danas. Napravili smo dobar posao, no Papagiannis je danas odigrao odličnu utakmicu. Odigrali smo solidan turnir, no volio bih da smo otišli na Olimpijske igre.”

Svoja razmišljanja podijelio je i Mateo Drežnjak.

“Ispočetka sam ušao jako i sa željom da donesem energiju. Kada kreneš, poslije ti se otvori i koja trica ili asistencija. Nisam se ustručavao, s godinama stekneš neko iskustvo i nije te strah – daš sve od sebe pa što bude. Ipak bih više volio da nisam ništa napravio, a da smo pobijedili. Bilo je predivno igrati u punoj dvorani, publika je bila fenomenalna. Normalno, podržavali su svoju reprezentaciju, ali nisam vidio da su prema nama uputili i ružnu riječ, bilo je zaista ugodno igrati.”