Repešina Cibona iznenadila Split na Gripama, “Žuti” sve dalje od doigravanja

Podijeli :

Split/Ivica Čavka

Košarkaši Cibone ostvarili su pobjedu u 24. kolu ABA lige svladavši Split na Gripama 83-76 (17-24, 26-17, 18-21, 22-14), čime su umanjili domaćoj momčadi izglede za plasman u doigravanje.

Split je bio bolja momčad u prvoj četvrtini koju je momčad Slavena Rimca završila sa sedam koševa prednosti (24-17). No, Cibona je u nastavku dvoboja uspjela “umrtviti” utakmicu, uvesti je u svoj ritam te zonskom obranom potpuno poremetiti napadačku igru domaće momčadi pa je na poluvremenu bilo 41-43 za zagrebačku momčad.

Split je serijom 9-0 u drugoj polovici treće četvrtine uspio preokrenuti zaostatak od pet koševa te u zadnjih deset minuta ući s minimalnih +1 (62-61).

Cibona je uzvratila na sličan način, onda kad se odlučivalo o pobjedi. Split je u 33. minuti vodio 66-63, ali je Cibona do 36. minute napravila 11-0 i tricom Aleksandra Aranitovića došla do osam koševa prednosti (66-74). Shorter i Sullivan su vratili Splićane do dva koša zaostatka (72-74), ali bliže od toga domaća momčad nije stigla.

Mustapić je sa sedam koševa u zadnje dvije minute odveo Cibonu do pobjede, a inače upravo on već u subotu odlazi u drugu talijansku ligu.

U momčadi Dina Repeše najbolji strijelac je bio Aranitović s 19 koševa, a Mustapić je ubacio 18. Obojica su imali po četiri ukradene lopte. Matej Bošnjak je ubacio 16 poena i podijelio sedam asistencija.

Lewis Sullivan je sa 16 koševa predvodio strijelce Splita, a po 15 su ubacili Derek Funderburk i Shannon Shorter koji je tome dodao devet skokova i sedam asistencija.

U prvoj utakmici današnjeg programa Borac je u Čačku svladao Zadar s 89-81.

Unatoč porazu Zadrani su još uvijek na četvrtom mjestu s učinkom 14-10, a Split je s 11-13 privremeno na sedmoj poziciji. Cibona je s učinkom 9-15 skočila na 10. mjesto. Vodeća Crvena zvezda ima 20-3.