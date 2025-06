VIDEO / Povijest je ispisana: Pariz osvojio prvu titulu ikad na krilima T.J. Shortsa

Podijeli :

Košarkaši Pariza po prvi put su osvajači francuske Pro A lige. U odlučujućoj, petoj utakmici finalne serije na svom su parketu svladali Monaco rezultatom 99:93, čime su slavili s ukupnih 3:2 u seriji.

Momčad Tiaga Splittera dobila je prve dvije utakmice, no Monaco, kojeg vodi Vassilis Spanoulis, izborio je majstoricu. Pariz je bolje ušao u odlučujući susret i serijom početkom druge četvrtine stigao do najveće prednosti od +17. Monaco se vratio do poluvremena, a u trećoj četvrtini stigao i do blage prednosti, no susret je ipak odlučen u dramatičnoj završnici.

Parižani su se ponajviše oslanjali na sjajnu vanjsku liniju – T.J. Shorts je ponovno bio nerješiva enigma za Monacovu obranu, a ključnu podršku pružio mu je Nadir Hifi, koji je pogodio važnu tricu za 94:91 i zatim asistirao Shortsu za konačnu potvrdu pobjede.

Shorts je briljirao s 27 poena, 10 asistencija i 7 skokova, Hifi je dodao 16 poena, a Tyson Ward je upisao 11 poena i 7 skokova.

Kod Monaca je najefikasniji bio Alpha Diallo s 18 poena, 6 skokova i 3 asistencije. Jordan Loyd, bivši igrač Crvene zvezde, zabio je 17 poena, dok je Terry Tarpey utakmicu završio s 16 poena, 7 skokova i 3 ukradene lopte.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.