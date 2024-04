Nova pobjeda za Bogdanovića, Lakersi imali +20 protiv Denvera pa ih šokirao Murray

Podijeli :

AP Photo/Jack Dempsey via Guliver Image

Košarkaši New Yorka svladali su u dramatičnoj završnici Philadelphiju 104-101 pred svojim navijačima te su poveli 2-0 u seriji prvog kruga doigravanja Istočne konferencije NBA lige.

Utakmica u New Yorku otvorena je s tri vezane trice Maxeyja te je Philadelphia vodila od početka pa sve do završnice treće četvrtine. New York su u prvom poluvremenu u kontaktu održavali isključivo odlični Josh Hart koji je postigao 19 poena u prve 24 minute, uz 4-5 za tri poena te Brunson koji je ubacio 13 poena.

New York je prvi put poveo četiri minute prije kraja treće dionice, sa 68-67, a jedine poene hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović je postigao početkom posljednje četvrtine. U dva napada New Yorka je vezao dvije trice te je 79-78 uobličio u 85-78 domaćina.

Minutu prije kraja Philadelphia je vodila 100-96 kada je krenula ‘domaća oluja’. Prvu tricu zabio je Brunson, a potom i DiVincenzo trinaest sekundi prije kraja za vodstvo New Yorka 102-101. Potom je Hartenstein blokirao Maxeyja, a na samom kraju, sa zvukom sirene, Embiid je promašio tricu za produžetak.

Jalen Brunson je za New York ubacio 24 poena uz šest asistencija i osam skokova, dok je Josh Hart uz 21 poen ostvario i 15 skokova. Bojan Bogdanović je na parketu proveo 11 i pol minuta za New York te je uz šest koševa imao po dva skoka i dvije asistencije. Iz igre je gađao 2-7, od toga 2-6 za tri poena.

Skoro 70 poena kombinirano su za Philadelphiju ubacili Joel Embiid i Tyrese Maxey. Embiid je ubacio 34 uz šest asistencija i 10 skokova, a Maxey 35 uz 10 asistencija i devet skokova.

Cleveland je kao i New York maksimalno iskoristio dvije uvodne utakmice na domaćem parketu, a u drugom susretu nadjačao je Orlando 96-86. Pobjeda Cavsa bila je i jednostavnija nego što to pokazuje konačan rezultat.

Prevođeni Mitchellom i Allenom domaćin je u prvoj četvrtini napravio prednost od 12 poena, 30-18, a ta je razlika rasla i u ostatku utakmice. Stalno je Cleveland držao odstojanje od 20 poena, a gosti s Floride su tek u završnici uljepšali poraz.

Mitchell je u pobjedničkom sastavu bio prvi strijelac s 23 poena, dok je Allen ubacio 16 uz čak 20 skokova. Evan Mobley je dodao 17 uz sedam skokova. Kod Orlanda je Paolo Banchero ubacio 21 poen, a Franz Wagner 18 uz sedam skokova. Obojica su imala po čak šest izgubljenih lopti.

U iduće dvije utakmice domaćini će biti košarkaši Philadelphije i Orlanda, a dalje će proći momčad koja prva ostvari četiri pobjede.

Nakon velikog preokreta i koša sa zvukom sirene aktualni prvaci NBA lige, košarkaši Denvera, svladali su na domaćem parketu Los Angeles Lakerse 101-99 čime su poveli 2-0 u seriji prvog kruga doigravanja Zapadne konfrencije.

LA Lakers su na pladnju imali pobjedu i poravnanje na 1-1. Vodili su cijelu utakmicu, imali su i 20 poena početkom drugog poluvremena, ali su u dramatičnoj završnici ostali bez ičega.

Gosti iz Los Angelesa su odlično odradili prvo poluvrijeme nakon kojeg su imali prednost 59-44, a za Denver su nezaustavljivi bili Anthony Davis koji je u prvom dijelu ubacio 24 poena te D’Angelo Russell koji je za tri poena gađao 6-7.

Početkom treće četvrtine povećali su gosti razliku na 20 poena, a potom se prednost počela topiti. Premda se u završnici dodatno razigrao i LeBron James domaćin je predvođen Jokićem i razbuđenim Murrayjem došao do 95-95 minutu i 15 sekundi prije kraja tricom Portera Jr.

U posljednjem napadu LA Lakersa James je promašio otvorenu tricu, a erupcija je u dvorani nastala kada je na drugoj strani parketa Murray, preko Davisa, sa zvukom sirene pogodio za pobjedu Denvera 101-99.

Nikola Jokić je i u ovom susretu ostvario ‘triple-double’ učinak, postigao je 27 poena uz 10 asistencija i čak 20 skokova. Junak Murray na kraju je došao do 20 poena, dok je Michael Porter Jr. dodao 22 poena uz 6-10 za tri poena.

Na drugoj strani je Davis ubacio 32 poena uz 11 skokova, dok je LeBron James dvoboj završio s 26 koševa, 12 asistencija i osam skokova.

Sljedeće dvije utakmice igraju se u Los Angelesu.