‘Nikola Jokić može postati najbolji centar svih vremena’

Ron Chenoy-USA TODAY Sports via Guliver Image

Nikola Vučević, NBA veteran i višestruki All-Star, inače veliki prijatelj svog imenjaka Jokića, osvrnuo se na karijeru srpskog centra u Ljubljani.

Ondje je boravio i povodom oproštajne utakmice Gorana Dragića koju ste mogli pratiti na Sport Klubu.

“Jokić je, sudeći po onom što je dosad pokazao, definitivno među najboljim igračima u povijesti košarke. Tri MVP nagrade, titula, statistika, All-Star nastupi… CV mu je sjajan, a ima još puno za igrati do kraja karijere. Sigurno će kad završi biti među najboljim igračima u povijesti košarke, možda čak i najbolji centar svih vremena. Što duže to radi na ovoj razini, sigurno će ostaviti tako dubok trag da će teško netko tek tako naići da ga sruši. On je već sada najbolji igrač na svijetu, a kada završi bit će među najboljima svih vremena”, rekao je Nikola Vučević za Meridian Sport.

Koliko je Jokić utjecao na ulogu centra u modernoj košarci?

“Baš sam sinoć razgovarao s Boshom i Nowitzkim, koliko se to promijenilo. Bosh je bio jedan od prve četvorki, koji je morao igrati kao petica, iako to nije htio kad je stigao u Miami, ali je bio prisiljen. Bilo mi je teško čuvati takvog igrača. Sada je jako malo centara koji igraju leđima, klasične petice, a već igraju skoro kao ranije četvorke. Kao centar moraš znati spustiti loptu na zemlju i napraviti prodor, imati šut, pas, pročitati igru, proći kroz tebe… Pričalo se da centri nestaju – nismo nestali, ali smo se prilagodili novom načinu igre i sada smo promijenili način na koji se koriste centri, kako to utječe na igru. Kad dođu veliki igrači, svi žele tako igrati. Bio je Kari, sad je Jokić, bio je i Giannis. To se ne može naći. Jokić je jedan. Možete izgraditi momčad koja će im parirati, ali nitko ne može raditi ono što on radi, igrati na način na koji igraju,” objasnio je centar Chicago Bullsa.

Vučević (33) će u listopadu započeti svoju 14. sezonu u NBA ligi.