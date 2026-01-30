VIDEO / ‘Novi Dallasov Dončić’ nastavlja dominirati, zabio je 49 poena i srušio NBA rekord

Cooper Flagg iz Dallas Mavericksa postao je prvi tinejdžer u povijesti NBA lige koji je postigao 49 poena na jednoj utakmici, no njegovoj momčadi to nije bilo dovoljno jer su na domaćem parketu American Airlines Centera izgubili od Charlotte Hornetsa 123:121.

Devetnaestogodišnji Flagg srušio je dosadašnji rekord Clifforda Robinsona, koji je 1980. godine ubacio 45 poena u dresu New Jersey Netsa protiv Detroit Pistonsa. U svojem 43. nastupu ove sezone Flagg je ujedno postao i najmlađi igrač koji je na jednoj utakmici ostvario učinak od najmanje 40 poena i 10 skokova.

Zapaženu večer imao je i igrač Charlottea Kon Knueppel, koji je s Flaggom bio cimer na Sveučilištu Duke. Dvadesetogodišnjak je postigao rekord karijere s 34 poena te pogodio osam od 12 pokušaja za tricu, čime je postavio i rookie rekord Hornetsa.

Njihova zajednička 83 poena predstavljaju najveći zbroj poena dvojice suparničkih rookija u više od 50 godina, a ujedno su postali i prvi par rookieja iz istog sveučilišta koji su u istoj utakmici obojica ubacili 30 ili više poena.

Dallas Mavericks se nakon četvrtog uzastopnog poraza nalaze na 12. mjestu Zapadne konferencije, dok su Charlotte Hornetsi, s pet uzastopnih pobjeda, trenutno 11. na Istoku.

