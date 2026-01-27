VIDEO / Durant i ‘Baby Jokić’ dominirali u novoj pobjedi Rocketsa, Mitchell zabio 45 gostima iz Orlanda

Podijeli :

AP Photo/Michael Wyke via Guliver

Sjajnu večer imao i Donovan Mitchell predvodeći Cleveland Cavalierse do pobjede protiv Orlando Magica sa 114-98, njihove četvrte u nizu.

Mitchell je odigrao ključnu ulogu u pobjedi Cavsa s 45 koševa, te po četiri skoka i asistencije.

Bila je to Mitchellova 25. utakmica s najmanje 30 koševa ove sezone, četvrta u nizu, i peta s najmanje 40 poena. Krilni centar Evan Mobley, proglašen obrambenim igračem godine prošle sezone, bio je odličan s 20 koševa i devet skokova, dok je Jaylon Tyson dodao 14 koševa i devet skokova.

VIDEO / Briljantni Dončić vodio Lakerse do pobjede u Chicagu

Kod Orlanda, koji je bio bez Franza Wagnera, istaknuo se Paolo Banchero, prvi izbor na draftu 2022. s 37 koševa i deset skokova. Desmond Bane je dodao 19 koševa. Cavsi su peti (28-20), a Orlando osmi (23-22) na Istoku.

Boston Celtics je slavio sa 102-94 protiv Portland Trail Blazera zadržavši drugu poziciju na Istoku s 29 pobjeda i 17 poraza.

Domaćin je sjajno ušao u susret i nakon prve četvrtine je imao 21 koš prednosti (32-11). Portland se u posljednjoj minuti približio na 99-94, no trica Derricka Whitea razriješila je dvojbe.

Payton Pritchard s 23 koša, Jaylen Brown s 20 i White s 18 koševa predvodili su Celticse. Kod Portlanda najbolji strijelac je bio Jerami Grant s 19 koševa, a slijedili su ga Toumani Camara s 18 i Jrue Holiday s 14 koševa. Blazersi su ostali deveti na Zapadu (23-24).

Košarkaši Houston Rocketsa na svom terenu su pobijedili Memphis Grizzliese sa 108-99.

Houston je uoči posljednje četvrtine gubio s košem razlike (76-77), ali je serijom 21-9 u prvih sedam minuta zadnjeg perioda prelomio meč i upisao petu pobjedu u posljednjih šest utakmica.

Rocketse su do slavlja predvodili Alperen Sengun i Kevin Durant s po 33 koša. Sengun je dodao i devet skokova i šest asistencija, a Durant osam skokova.

Kod Memphisa najefikasniji su bili Jaren Jackson Jr. i Santi Aldama s po 17 koševa, dok je GG Jackson dodao 14 koševa. Grizzliesi su igrali bez dvostrukog All-Star igrača Ja Moranta, koji će biti izvan terena još najmanje tri tjedna zbog uganuća ligamenta u lijevom laktu.

Houston je četvrti u Zapadnoj konferenciji sa skorom 28-16, a Memphis je na 12. poziciji iste konferencije s 18-26.

Minnesota Timberwolvesi su s uvjerljivih 108-83 nadigrali Golden State Warriorse, koji su igrali bez ozlijeđenih Stephena Curryja i Jimmyja Butlera. Najbolji strijelac domaćina bio je Julius Randle s 18 poena, dok je za Quinten Post zabio 13. Anthony Edwards preskočio je ovaj susret te nije konkurirao za domaću momčad.

Minnesota je sada šesta na Zapadu s omjerom 28-19, dok su Warriorsi osmi uz omjer 26-22.

