VIDEO / Double-double Zupca u tijesnom porazu od Bostona, Harden promašio tricu za produžetak!

Boston je dominirao u prvom poluvremenu i na odmor otišao s vodstvom 63:49, no Clippersi su se u nastavku, predvođeni sjajnim Jamesom Hardenom (37 poena, sedam skokova i osam asistencija), vratili u igru.

LeBron se vraća treninzima i uskoro ispisuje NBA povijest

U dramatičnoj završnici Harden je nakon sjajnog dodavanja Zupca imao šut za produžetak, ali nije uspio pogoditi.

Celticsi su tako zadržali pobjedu i sada imaju omjer 7-7, dok su Clippersi na 4-9. Najbolji kod domaćina bio je Jaylen Brown s 33 poena i 12 skokova.

