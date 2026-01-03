VIDEO / Cavaliersi jedva do pobjede protiv oslabljenih Nuggetsa

Donovan Mitchell postigao je 33 koša za Cavalierse, koji su pobijedili treću utakmicu zaredom nakon što su na početku treće četvrtine gubili dvoznamenkastom razlikom. Jamal Murray postigao je najviše poena na utakmici, 34, te šest skokova i sedam asistencija za Denver, koji je bio bez četiri startera i Nikole Jokića, koji je izvan terena do veljače nakon što je 29. prosinca istegnuo lijevo koljeno.

