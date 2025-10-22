VIDEO / Brutalno zakucavanje na otvaranju sezone zadivilo našeg komentatora: ‘Što je ovo bilo?!’

Podijeli :

NBA sezona otvorena je dramatičnom utakmicom između Oklahoma City Thundera i Houston Rocketsa, koja je nakon dva produžetka završila pobjedom aktualnih prvaka 125:124. Bila je to tek šesta utakmica u povijesti lige koja je u prvoj večeri sezone otišla u dvostruki produžetak, posljednji put 2005. godine. Na kraju treće četvrtine vidjeli smo i spektakularno zakucavanje Andrewa Wigginsa iz Oklahome preko Clinta Capele iz Houstona, koje je oduševilo našeg komentatora Sašu Živka. Pogledajte!

