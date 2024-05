Shaq istaknuo Hrvata: ‘Izvrsno radi svoj posao’

Podijeli :

AP Photo/Ashley Landis via Guliver

LA Clippersi nisu uspjeli do pobjede protiv Dallas Mavericksa, ali u porazu 93:123 među najboljim se igračima istaknuo Ivica Zubac.

Hrvat je ubacio 15 koševa te se s Paulom Georgeom našao na vrhu momčadi po broju poena, a tome je dodao i šest skokova. Ukupno je odigrao 26 minuta, od toga 16 u prvom poluvremenu nakon kojeg ga je pohvalio i jedan od najboljih košarkaša u povijesti NBA lige.

“Želio bih istaknuti Ivicu Zupca, on je izvrstan u svojoj ulozi. Za njega se ne zovu akcije, ali on obavlja svoj posao i uzima šuteve s visokim postotkom preciznosti. On neće pogađati skok-šut ili bacati se unatrag dok gađa, odradit će svoje iz pick and rolla u čemu je dobar“, rekao je Shaquille O’Neill.