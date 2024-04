Drama na zapadu, ovo se nikad nije dogodilo u NBA!

Podijeli :

AP Photo/LM Otero via Guliver Images

Usprkos 109-110 domaćem porazu od Utah Jazza, Los Angeles Clippersi osigurali su četvrto mjesto u Zapadnoj konferenciji NBA lige i prednost domaćeg terena u prvom krugu doigravanja protiv Dallas Mavericksa.

Senzacionalni poraz Denver Nuggetsa u San Antoniju od Victora Wembanyame i Spursa do maksimuma je zakomplicirao stanje na vrhu Zapadne konferencije NBA lige dan prije kraja osnovnog dijela sezone. Prvi put u povijesti nakon 81 utakmice tri momčadi na vrhu imaju isti omjer.

Denver, Oklahoma City Thunder i Minnesota Timberwolvesi dosad su ostvarili po 56 pobjeda i 25 poraza i tek će u nedjelju, posljednjeg dana sezone, biti poznato kako će se poredati prva tri nositelja za doigravanje. Nitko ne kontrolira samostalno svoju sudbinu i različiti ishodi daju različit poredak.

Tako je i hrvatski reprezentatini centar Ivica Zubac na parketu proveo tek 10:19 minuta i za to vrijeme ubacio 10 koševa (šut za dva 5-6) uz dva skoka i jednu blokadu. S druge strane, u sastavu Jazza Luka Šamanić je igrao 27:39 minuta i to vrijeme iskoristio za 11 poena (šut za dva 4-6, trica 0-3, slobodna bacanja 3-5), šest skokova, dvije asistencije i jednu osvojenu loptu.

Imali su Clippersi i s pričuvama dobru priliku za pobjedu, ali je Xavier Moon promašio otvoreni šut za tricu s istekom vremena.

Jazz je do pobjede predvodio Kenneth Lofton sa 27 ubačaja, dok je Bones Hyland ubacio 20 za Clipperse.

Dallas je protiv Detroita igrao bez Luke Dončića i Kyriea Irvinga te doživio težak domaći poraz. Marcus Sasser ubacio je 24 za Pistonse, a Jaden Hardy 25 za Mavse.

Uoči posljednjeg kola ligaškog dijela sezone četvrti Clippersi su na omjeru pobjeda i poraza 51-30, a peti Mavsi na 50-31, no Clippersi su bolji u međusobnom omjeru pa će imati prednost domaćeg terena čak i u slučaju da ih Mavsi dostignu po ukupnom omjeru u nedjelju. Također, Mavsi imaju bolji međusobni omjer od šestih New Orleans Pelicansa, koji su na 49-32, pa su “zaključani” na petoj poziciji Zapada.

Prednost domaćeg terena u prvom krugu doigravanja osigurali su i New York Knicksi 111-107 domaćom uspjehom protiv Brooklyn Netsa, a Bojan Bogdanović je u pobjedi protiv svoje bivše momčadi sudjelovao s devet koševa (šut za dva 1-7, trica 2-4, slobodna bacanja 1-2) te po jednom asistencijom i osvojenom loptom za 18:46 minuta provedenih na terenu. Dvoboj je loše počeo za Knickse, koji su pali u zaostatak 0-11, nakon prvih 12 minuta bilo je 14-30, ali su domaći okrenuli dvoboj na svoju stranu u trećoj dionici koju su dobili sa 30-13. U četvrtoj uzastopnoj pobjedi Knicksa najbolji je bio Jalen Brunson sa 30 ubačaja i 11 asistencija, dok je Cam Thomas ubacio 41 za Netse.

Knicksi su sada na omjeru pobjeda i poraza 49-32 te su se poravnali s Milwaukee Bucksima, koji su izgubili sa 107-125 na gostovanju kod Oklahoma City Thundera, no Bucksi su i dalje druga momčad Istoka zbog boljeg međusobnog omjera. Knicksi mogu na drugo mjesto Istoka uz domaću pobjedu protiv Chicago Bullsa i poraz Bucksa na gostovanju kod Orlando Magica.

Dario Šarić nije ulazio u igru za Golden State Warriorse koji su pali na 10. mjesto Zapada nakon 109-114 domaćeg poraza od New Orleans Pelicansa koji su tim uspjehom stigli nadomak izravnog plasmana u doigravanje. Dvoboj u San Franciscu bio je neizvjestan do same završnice, kod rezultata 109-112 Stephen Curry se odlučio za ishitreni šut za tricu za poravnanje 12 sekundi prije kraja, ali nije bio precizan da bi potom Trey Murphy s da pogođena slobodna bacanja potvrdio pobjedu gostiju.

Warriorsi su ovim porazom pali na 45-36, isti omjer imaju i deveti Sacramento Kingsi, a pobjedu više i poraz manje osmi Los Angeles Lakersi. Pelicansi su na 49-32, odnosno imaju pobjedu više i poraz manje od osmih Phoenix Sunsa, no Sunsi su bolji u međusobnom omjeru pa još uvijek imaju priliku preskočiti Pelicanse. Za takav rasplet Sunsima treba pobjeda protiv Minnesote u gostima te domaći poraz Pelicansa od Lakersa u nedjelju.

A Sunsi su ostali u igri za izravni plasman u doigravanje dramatičnom 108-107 pobjedom na gostovanju kod Kingsa. Na ulasku u zadnju minutu bilo je 107-103 za domaće, gosti su uspjeli izjednačiti da bi 8.7 sekundi prije kraja Domantas Sabonis napravio prekršaj na Jusufu Nurkiću u borbi za loptu nakon promašenog šuta. Nurkić je pogodio jedno od dva slobodna bacanja za minimalnu prednost gostiju, a u preostalom vremenu je Bradley Beal izbio loptu iz ruku De’Aarona Foxa prije no što je ovaj uopće i pokušao šutirati za pobjedu.

Porazima Warriorsa i Kingsa profitirali su su Lakersi koji su 123-120 gostujućom pobjedom protiv Memphis Grizzliesa stigli na osmo mjesto Zapada s omjerom 46-35 te mogućnosti da im u “play-inu” bude potrebna samo jedna pobjeda za plasman u doigravanje. LeBron James je postigao 37 koševa uz 9 skokova, a Anthony Davis 36 uz 14 skokova za Lakerse, dok su kod Grizzliesa najbolji bili GG Jackson sa 31 te Jake LaRavia i Scottie Pippen mlađi sa po 28.

Lakersi uoči posljednjeg kola imaju pobjedu više od Kingsa i Warriorsa, ali su slabiji u međusobnom omjeru od oba sastava pa im je za osiguranje osmog mjesta i mogućnosti da imaju dvije prilike u “play-inu” potrebna pobjeda u New Orleansu u nedjelju. Istovremeno će Kingsi igrati doma protiv Portlanda, a Warriorsi također doma protiv Utaha.

Zakomplicirala se i borba za prvo mjesto na Zapadu jer uoči posljednjeg kola čak tri sastava imaju isti omjer od 56-25. Najveći “krivci” za to su prvaci Denver Nuggetsi koji su u petak senzacionalno izgubili na gostovanju kod San Antonio Spursa sa 120-121 iako su početkom drugog poluvremena vodili sa 23 razlike (76-53). No, predvođeni Victorom Wembanyamom Spursi su se vratili u susret te polaganjem Devontea Grahama 0.9 sekundi prije kraja i poveli sa 121-120. Potom Nuggetsi nisu uspjeli čak niti izvesti loptu iz auta u roku od pet sekundi.

Wembanyama je predvodio Spurse sa 34 koša i 12 skokova, dok su od prvaka najbolji bili Jamal Murray sa 35 ubačaja i Nikola Jokić sa 22 poena, 12 asistencija i 7 skokova.

Poraz Nuggetsa iskoristili su Oklahoma City Thunder i Minnesota Timberwolvesi domaćim pobjedama, Thunder je sa 125-107 svladao Milwaukee Buckse, a Wolvesi sa 109-106 Atlanta Hawkse.

Shai Gilgeous-Alexander sa 23 i Chet Holmgren sa 22 pogotka bili su najbolji kod Thundera, dok su Khris Middleton i Brook Lopez ubacili po 18 za Buckse koji su igrali bez Giannisa Antetokounmpa i Damiana Lillarda. Kod Minnesote sjajan je bio Rudy Gobert sa 25 ubačaja i 19 skokova, dok je Trae Young ubacio 19 za Hawkse.

Ako sva tri sastava završe na istom omjeru Thunder će biti prvi Wolvesi drugi, a Nuggetsi treći. Zadnjeg dana će Thunder će ugostiti Dallas, Wolvesi Phoenix, a Nuggetsi će gostovati kod Memphisa.

Cleveland Cavaliersi osigurali su doigravanje 129-120 domaćom pobjedom protiv izravnog konkurenta Indiana Pacersa. Minutu prije kraja bilo je 120-118, a onda je Darius Garland tricom odveo domaće na sigurnijih pet razlike i praktički osigurao pobjedu. Donovan Mitchell sa 33 i Jarrett Allen sa 29 ubačaja i 13 skokova bili su najbolji kod Cavsa, a Tyrese Haliburton (12 asistencija) i Pascal Siakam sa po 19 kod Pacersa.

Cleveland je sa 48-33 osigurao jedno od prva četiri mjesta na Istoku, dok je Indiana sa 46-35 poravnata po omjeru s Orlando Magicom i Philadelphia 76-ersima. Dvije od te tri momčadi će izravno u doigravanje, dok će jedna morati u “play-in”. U međusobnom omjeru najslabiji su Sixersi kojima stoga uz domaću pobjedu protiv Brooklyna treba ili domaći poraz Orlanda od Milwaukeea ili domaći poaz Indiane od Atlante u nedjelju.

Philadelphia je ostala u igri za izravni plasman u posezonu 125-113 domaćom pobjedom protiv Orlanda za koju su najzaslužniji bili Joel Embiid sa 32 ubačaja i 13 skokova i Tyrese Maxey sa 28 poena, dok su kod gostiju najefikasniji bili Franz Wagner sa 24 pogotka i Paolo Banchero sa 22 ubačaja, 15 skokova i 7 asistencija.

U nedjelju će, od 21:30 po našem vremenu, Denver gostovati u Memphisu kod Grizzliesa, Oklahoma City dočekati Dallas Maverickse, a Minnesota Phoenix Sunse.