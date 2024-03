Kukoč o sukobu Jordan-Pippen: Nazvati Phila rasistom…

Podijeli :

AP Photo/Charles Rex Arbogast via Guliver Image

Legendarmi košarkaš Toni Kukoč bio je gost Sport Kluba. U ekskluzivnom razgovoru za kolege iz Beograda otkrio je interesantne detalje iz igračkih dana, kao i s kim je danas u kontaktu od bivših suigrača.

Član dominantne generacije Chicago Bullsa pričao je o svom posebnom odnosu sa Michaelom Jordanom, aktualnim košarkaškim temama, Euroligi i usporedbi sa NBA ligom i mnogim drugim temama, a kompletan intervju imat ćete prilike vidjeti na Sport Klubu narednih dana.

Kukoč je istaknuo i da svog nekadašnjeg suigrača Scottieja Pippena pamti drugačijeg u odnosu na to kakav je sada.

„Ne čujemo se u posljednje vrijeme, on je prije jedno tri godine čak i radio za Bullse, dolazio je na par utakmica, ne ulazim sad u to što se dogodilo, mediji su tu i to sve. Nije da vi ne znate što se događa, tako da ga nisam vidio duže vrijeme, krivo mi je što su takvi odnosi između njega i Michaela (Jordana). Sa Michaelom sam pričao, on ga i dalje voli i cijeni i uvijek ga spominje kao nekoga bez koga on ne bi imao šanse napraviti ovako velike stvari koje je napravio“, rekao je Kukoč za Sport Klub i dodao:

„Tužno je, teško je, meni ga je teško vidjeti u takvom stanju. Malo mijenja ta mišljenja o Michaelu, o LeBronu, ovome, onome. Nazvati Phila Jacksona rasistom zato što je meni dao šut je nekako, ne znam… To nije bio onaj Scottie iz ekipe u kojoj smo mi igrali. Nije bilo nikad problema da ti doda loptu. Ja uvijek kažem kako Michael jest najbolji i jest najbolji igrač svih vremena, ali ako igraš dobro i znaš da igraš košarku onda ti je Scottie najbolji suigrač kojeg možeš imati jer stvarno radi sve za ekipu.“

Toni Kukoč, velikan svjetske košarke, nalazi se u prijestolnici Srbije kako bi prisustvovao beograsdskoj promociji filma „Magična sedmica“, autora Sabahudina Topalbećirovića, u produkciji Sport Kluba.