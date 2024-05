Kraj snova za Zupca, Dončić i Mavsi izbacili Clipperse!

Podijeli :

AP Photo/Jeffrey McWhorter via Guliver Images

Dallas Mavericks su se plasirali u polufinale doigravanja Zapadne konferencije nakon što su sinoć kod kuće u šestoj utakmici uvjerljivo sa 114-101 svladali Los Angeles Clipperse i dobili seriju rezultatom 4-2.

Najzaslužniji za pobjedu Dallasa bio je Kyrie Irving koji je zabio 28 od svojih 30 poena u drugom poluvremenu. Luka Dončić je dodao 28 koševa, 13 asistencija i sedam skokova za Maverickse koji će u polufinalu igrati s prvim nositeljima Oklahoma City Thunderom.

“Da budem iskren s vama, bio sam fizički umoran i iscrpljen u prvom poluvremenu”, rekao je Irving.

“Igranje obrane na visokoj razini će vam to učiniti. Samo sam zahvalan što su me suigrači podigli. Ušli smo u poluvrijeme i bilo je 52-52, tako da je to bila igra svih nas.”

P.J. Washington dodao je 14 koševa, Daniel Gafford 13, a pričuva Dereck Lively II 10 koševa i devet skokova za Maverickse.

Kod Clippersa najbolji je bio Norman Powell koji je utakmicu završio s 20 koševa, a Paul George dodao je 18. Hrvatski košarkaš Ivica Zubac je odigrao 37 minuta za Clipperse i zabio 17 koševa (šut iz igre 6/11, slobodna bacanja 5/8) uz 11 skokova i jednu asistenciju. James Harden je dodao 16 poena, 13 asistencija i sedam lopti, a Terance Mann 14 poena za Clippersi su bili bez ozlijeđenog Kawhija Leonarda treću uzastopnu utakmicu i četvrti put u seriji.

Dallas je imao 15 koševa prednosti na početku zadnje četvrtine i ubrzo je povećao na 100-78 sedam i pol minuta prije kraja nakon uzastopnih koševa Dončića i Derricka Jonesa Jr.

Pet i pol minuta prije kraja rezultat je 106-82 za Dallas. Tada su se Clippersi probudili, Harden je zabio tricu i zaustavio Dallasov niz od 13-2 te smanjio zaostatak Los Angelesa na 108-95 s nešto više od tri minute prije kraja.

Međutim, Dallas nije ispuštao prednost i minutu i 14 sekundi prije kraja vodi s 14 razlike (114-100) a do kraja je samo Powell zabio jedno slobodno bacanje za Clipperse.