Odbojkašice Mladosti uvjerljivo poražene u Poljskoj

AP Photo/Eakin Howard via Guliver

U susretu 4. kola A skupine CEV Lige prvakinja, odbojkašice Mladosti su poražene na gostovanju kod Developres Rzeszowa sa 0-3 (17, 19, 14) upisavši i četvrti poraz, dok u Poljakinje i treći put slavile.

Nakon što su u Zagrebu slavile sa 3-0, Poljakinje su i u svojoj dvorani bile uspješne. Za uvjerljivih 3-0 trebalo su im 72 minute.

Ipak je ovo prejak nivo za aktualne prvakinje Hrvatske koje u ovoj sezoni imaju iznimno mladu ekipu bez velikog iskustva uopće, a pogotovo na međunarodnoj sceni.

Poljakinje su, pokazala je na kraju statistika, imale 13 poena blokom, te četiri as servisa, Mladost šest poena blokom, ali niti jedan as servis, uz devet pogrešaka servisa.

Domaću ekipu predvodile su Monika Fedusio sa 15 osvojenih poena, te Sabrina de Jesus Machado sa 14 bodova, dok je Leonarda Grabić sa 10 poena bila najučinkovitija u redovima Mladosti.

“Čestitke domaćima na odličnoj igri i pobjedi. Mislim da nismo baš ušle 100% u igru, nismo to odradile kako znamo. Ipak, sretne smo što smo došle do ovog nivoa Lige prvakinja, gdje igramo s najboljim europskim ekipama. Ovo je za nas ogromno iskustvo, a sada se okrećemo novim utakmicama. Moramo još poraditi na nekim našim pogreškama i nadamo se da će to u idućim susretima izgledati još bolje,” kazala je Rita Bogati Pantelić.

“Nažalost, nismo imali dovoljno snage, iako smo u nekim elementima bili podjednaki. Ne mogu zamjeriti ništa našim djevojkama, borile su se, ali nije bilo dovoljno. Ova Liga prvakinja nam puno pomaže da budemo bolji u domaćem prvenstvu, a baš je pred nama jedna važna utakmica u Superligi protiv Ribola Kaštela u gostima, kojom završavamo prvi dio lige. Nadam se da ćemo to završiti pozitivnim rezultatom,” dodao je Željko Nojić, prvi pomoćnik i brat glavnog trenera Darka Nojića.

U petom kolu Mladost 9. siječnja dočekuje vodeću ekipu A. Carraro Imoco Conegliano.