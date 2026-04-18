Kompletirano doigravanje NBA lige, OKC i Detroit doznali protivnike

AP Photo/Rick Scuteri via Guliver Images

Orlando Magic i Phoenix Suns plasirali su se u NBA doigravanje nakon što su sinoć u utakmicama play ina pobijedili Charlotte Hornetse, odnosno Golden State Warriorse.

Paolo Banchero postigao je 25 koševa i predvodio petoricu igrača s dvoznamenkastim brojem pobjeda za domaćina Orlando Magic, koji se plasirao u doigravanje Istočne konferencije pobijedivši Charlotte Hornetse 121-90 u utakmici doigravanja u petak navečer.

Magic, koji je završio na osmom mjestu regularne sezone, suočit će se s prvoplasiranim Detroit Pistonsima u seriji prvog kruga doigravanja koje počinje u nedjelju navečer u Detroitu. Ovo je treći uzastopni plasman u doigravanje za Magic.

LaMelo Ball postigao je 23 koša za Hornetse, koji su završili deveti na Istoku. Charlotte je u utorak u prvoj utakmici doigravanja pobijedila Miami Heat nakon produžetka 127-126, ali je propustila doigravanje desetu sezonu zaredom.

Franz Wagner je ubacio 18 koševa, dok je Wendell Carter Jr. završio sa 16 za Magic, koji je također primio 13 poena od Desmonda Banea i 12 od Jalena Suggsa.

Magic je vodio s čak 35 poena razlike u drugoj četvrtini prije nego što je na poluvrijeme ušao s prednošću od 68-37. Orlando je vodio 102-71 na kraju treće četvrtine, a s čak 33 poena razlike u četvrtoj.

U Phoenixu su Sunsi plasman u doigravanje osigurali pobjedom 111-96 nad Golden State Warriorsima, a najzaslužniji za to bio je Jalen Green koji je utakmicu završio s 36 koševa.

Sunsi su osigurali osmo mjesto u doigravanju Zapadne konferencije. U nedjelju će na otvaranju doigravanja igrati protiv branitelja naslova i prvog nositelja Oklahoma City Thunder.

Ključne su bile izgubljene lopte i Phoenix je realizirao 30 poena iz 21 izgubljene lopte Warriorsa.

Brandin Podziemski iz Golden Statea postigao je 10 od svojih 23 poena, što je najviše u momčadi, u drugoj četvrtini. Također je predvodio Warriorse s 10 skokova. Curry je u porazu postigao 17 poena, ali je pogodio samo 4 od 16 iz igre i 3 od 10 za tri poena. De’Anthony Melton je dodao 16 poena i osam skokova s ​​klupe.

Parovi prve runde doigravanja su:

ISTOK

Detroit (1) – Orlando (8)

Cleveland (4) – Toronto (5)

New York (3) – Atlanta (6)

Boston (2) – Philadelphia (7)

ZAPAD

Oklahoma City (1) – Phoenix (8)

LA Lakers (4) – Houston (5)

Denver (3) – Minnesota (6)

San Antonio (2) – Portland (7)

