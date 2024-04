Evo koja je ‘tajna uspjeha’ Muse i Hezonje u Realu

Podijeli :

Branič Real Madrida Džanan Musa u razgovoru za Nacional kaže kako ne želi svaki dan demantirati neke nove natpise o sebi.

Ranije se pisalo da je Partizan zvao Musu u redove crno-bijelih.

“Znam što je istina pa nemam ni energije, ni volje, ni želje nekome objašnjavati što se događa. Ljudi koji su uz mene svaki dan, moja obitelj, znaju što se događa i to mi je najvažnije. Neka ljudi i mediji govore, svi znamo koliko je neistina, a ja se svaki dan fokusiram na to da budem što bolji i napredujem. I ne mogu zaustaviti sva ta pisanja, pa neću ni to učiniti”, rekao je Musa u intervjuu za Nacional.

Musa je govorio i o mogućem povratku u NBA, gdje se u prvom mandatu nije uspio nametnuti u Brooklyn Netsima.

“To ne znači da bih se volio vratiti. Kontakti postoje, ali fokusiran sam na sezonu s Real Madridom, da pokušamo osvojiti dva naslova, što nam je cilj ove sezone. Kasnije ćemo razmišljati o svemu ostalom”.

Sličnim putem u karijeri išao je i Mario Hezonja.

“Nismo pričali o tome, pričali smo o milijardu drugih stvari, o tome kako je čudno da se život tako okrene. U NBA su se od nas očekivale veće stvari, ali kao što sam rekao, nismo došli u situaciju da pokažemo što možemo. I onda dođemo u situaciju da nas zove veliki Real i kaže ono što ste vi rekli, a to je – momci, evo vam lopta, igrajte kako želite. To nam je puno pomoglo.”

Musa je ove sezone u ligaškom dijelu Eurolige prosječno bilježio 13,9 poena, 2,8 skokova i 2,2 asistencije.