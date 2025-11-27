VIDEO / Pogledajte kako je Željko Obradović dočekan na beogradskom aerodromu

Podijeli :

Navijači Partizana su rekli svoje, još uvijek se čeka odluka legendarnog trenera.

Želimir Obradović podnio je ostavku na mjesto šefa stručnog stožera KK Partizana. Ta je vijest i dalje glavna tema u sportskim krugovima u Srbiji, ali i u cijeloj košarkaškoj Europi.

Iako je sastanak Izvršnog i Upravnog odbora košarkaškog kluba Partizan bio pod oznakom „hitno“, nije dugo trajao, a donesena je odluka da se odbije ostavka trenera Obradovića.

Ipak je riječ o najtrofejnijem treneru na Starom kontinentu, čija će dostignuća zauvijek ostati upisana u povijesti europske košarke. A Obradović je bio, jest i ostat će dio Partizana. To je, barem deklarativno, želja Upravnog odbora crno-bijelih, koji je odbio njegovu ostavku.

Željko Obradović je u četvrtak navečer sletio na beogradski aerodrom “Nikola Tesla”. Nakon pasoške kontrole i preuzimanja prtljage, iskusni stručnjak izašao je kroz automatska vrata…

Tamo su ga dočekale tisuće navijača Partizana, koji su dugo skandirali njegovo ime.

Palile su se baklje, pjevalo se „Željko, ostani“.

Još jednom su najvjerniji navijači kluba pokazali bezrezervnu ljubav prema čovjeku koji ovdje definitivno ima status kralja.

Obradović je do automobila otišao bez razgovora s medijima, pa njegov status u Partizanu još uvijek nije potpuno jasan.

Sljedeći trening Partizana zakazan je za subotu, a klub ne traži zamjenu jer se, kako navode, usredotočuje na to da zadrži Obradovića.