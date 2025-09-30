Basket Mušketiri: Nova sezona Eurolige, tko će preživjeti maraton?

Podijeli :

Večeras od 18 sati kreću utakmice nove sezone košarkaške Eurolige. Kao i svake sezone, sve utakmice moći ćete gledati na kanalima Sport Kluba. Novu sezonu su vam najavili naši Marin "Babo" Mrduljaš i Saša Živko, a u studiju im se pridružio i uspješni hrvatski trener Veljko Mršić.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.