Basket Mušketiri: Nova sezona Eurolige, tko će preživjeti maraton?

Euroleague 30. ruj 202516:32 0 komentara

Večeras od 18 sati kreću utakmice nove sezone košarkaške Eurolige. Kao i svake sezone, sve utakmice moći ćete gledati na kanalima Sport Kluba. Novu sezonu su vam najavili naši Marin "Babo" Mrduljaš i Saša Živko, a u studiju im se pridružio i uspješni hrvatski trener Veljko Mršić.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

