Aco Petrović: Kukoč ima pravo na svoje mišljenje, ali Jokić je već sada najbolji svjetski centar

GEPA pictures/ Mario Buehner

Aleksandar Petrović je dao svoje mišljenje o ovoj, u zadnje vrijeme popularnoj raspravi

Proslavljeni hrvatski košarkaš Toni Kukoč bio je gost na utakmici Partizana u Euroligi gdje je premijerno predstavljen dokumentarni film ‘Magična sedmica’ čiji je autor komentator Sport Kluba Sabahudin Topalbećirević.

Kukoč je prilikom posjeta Beogradu gostovao i na Sport Klubu, a imao je i veliki intervju u kojem je pričao o brojnim temama, no posebno je odjeknuo njegov komentar o Nikoli Jokiću:

“Sada se igra drugačija košarka, statistika je puno kompletnija nego u naše vrijeme. Sada imaju mogućnost igrati značajnije uloge nego što smo mi mogli. Lani sam izjavio da mislim da Jokić još uvijek nije bolji od Divca, Rađe i Sabonisa… I stvarno to mislim. Ne kažem da neće biti, on to sada pokazuje i recimo netko tko ga sada gleda i utakmice Vlade u Lakersima, Dina u Bostonu, Sabonisa sa 30 i nešto godina, rekao bih o čemu ti pričaš, smiješno je uspoređivati. Ali oni koji znaju, koji su pratili Vladu iz Prijepolja, u Partizan, u Lakerse, znaju koliko je napredovao kao igrač, kakav je igrač bio i kakve su mu bile mogućnosti. Ako sada staviš Vladu u tu momčad, on zna napraviti ista takva dodavanja, zna igrati leđima, vidi isto, predviđa, može pucati izdaleka. Dino je jedan od prvih igrača koji je skakao u obrani kao četvorka i trčao kontru i zakucavao na drugoj strani, bio je stvarno aktivan, bio je pomoć u pick’n’rollu s bekovima, nižim igračima. Sabonisa uopće ne treba spominjati, mislim da je jedan od najboljih europskih igrača ikada, da nije imao problema s ahilovim tetivama i koljenima bio bi među najvećima ikada, uz Olajuwona i Shaquillea”, rekao je Kukoč za Sport Klub.

Njegova usporedba Jokića s Divcem i Rađom je odjeknula u regionalnim, ali i svjetskim medijma, a svoje mišljenje je podijelio i Aleksandar Petrović tijekom gostovanja u emisiji Sportske minute:

“Mislim da smo počeli živjeti u demokratskom društvu. Kukoč ima pravo na svoje mišljenje, osobno mislim da je on ekstremno vezan s Divcem, on jednostavno treba biti respektiran bez obzira na to što mnogi od nas misle drugačije. Ja mislim da ovo što Jokić radi je nešto što je fantastično, neponovljivo i da je već ovog trenutka najbolji svjetski centar”, zaključio je Petrović.