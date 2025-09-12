VIDEO / Turci razmontirali Grčku za prolaz u tek drugo finale Eurobasketa u povijesti

Podijeli :

U drugom polufinalu Eurobasketa igrali su Turska i Grčka. Očekivala se izjednačena utakmica, ali Turci su bili znatno bolja ekipa te su na krilima Ercana Osmanija slavili s 94:68. Tako su izborili svoje drugo finale Eurobasketa.

Već nakon četiri minute su Turci došli do +9, a na kraju prve četvrtine je prednost narasla do +10 (26:16). Ključan je bio Osmani koji je ubacio čak 18 poena. Prednost Turaka je samo rasla pa su tako na poluvrijeme otišli s velikih +18 (49:31) , a u jednom trenutku bilo je i +21.

U drugom dijelu su Turci ponovno bili bolji te su na kraju upisali veliku pobjedu od 94:68. Tako su nakon 90 godina Eurobasketa došli do svog drugog plasmana u finale Eurobasketa, prvog nakon 2001. kada su osvojili srebro na domaćem parketu. Za to je najzaslužniji bio Osmani s 28 poena, a pridružio mu se i Alperen Sengun s double-double učinkom. “Baby Jokić” je zabio 15 poena te je uhvatio 12 skokova. Kod Grka je razočarala njihova najveća zvijezda Giannis Antetokounmpo. On je upisao tek 12 poena.

U finalu će Turska igrati protiv Njemačke koja je ranije svladala Finsku s 98:86. Finale je na rasporedu u nedjelju od 21 sat. Prije toga će biti odigran susret za treće mjesto. Ta utakmica odigrat će se u 17 sati.

