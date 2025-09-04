VIDEO / Prvi puta nakon 30 godina aktualni prvak Eurobasketa ispao u skupini, pogledajte šokantne promašaje u završnici

Podijeli :

U posljednjoj utakmici skupine C na ovogodišnjem Eurobasketu igrali su Grčka i Španjolska u Limassolu. Tamo je aktualnim prvacima Španjolcima trebala pobjeda kako bi prošli u osminu finala. No, do toga nisu uspjeli doći. Grčka je slavila s 90:86 te smo tako prvi puta nakon 30 godina vidjeli da branitelj naslova ispadne u skupini.

U prvom poluvremenu Grci su bili bolji s 51:35. Predvodio ih je Tyler Dorsey sa 17 poena, a drugi najbolji strijelac Grčke bio je Giannis Antetokounmpo s 11. Španjolci nisu imali nijednog igrača koji je bio dvoznamenkast pa vodstvo Grčke na poluvremenu nikome nije bio šok.

Španjolska se u drugom dijelu vratila te je nekoliko puta i povela, ali u posljednje dvije minute je polaganjem Antetokounmpa Grčka ponovno prešla u vodstvo. Nakon toga su uspjeli utakmicu privesti kraju te su sa 90:86 slavili.

Tako su osigurali prvo mjesto u skupini te idu na Izrael u osmini finala dok je za Španjolce turnir gotov. Oni su tako postali prvi branitelji naslova koji su ispali u skupini još nakon 1995. godine kada su Nijemci zaustavljeni u grupnoj fazi.

