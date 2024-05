Wolff o mogućem dolasku Verstappena: ‘Uvijek ima puno sastanaka’

Podijeli :

AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake via Guliver Images

Direktor Mercedesa Toto Wolff nije isključio mogućnost pregovora s trostrukim svjetskim prvakom Formule 1 Maxom Verstappenom iz Red Bulla o njegovom transferu.

Mercedes trenutno traži nasljednika Lewisa Hamiltona koji na kraju sezone prelazi u Ferrari, a kao logično rješenje nameće se Verstappen.

Nakon utrke u Miamiju Toto Wolff je u razgovoru s medijima otkrio kako nije istina da je u ponedjeljak imao dogovoren sastanak s Verstappenom, ali je istovremeno rekao da nije isključeno da će se sastati s njim u bliskoj budućnosti.

VIDEO: Pogledajte kako je Norris proslavio svoju prvu pobjedu u F1

“Uvijek ima puno sastanaka. Ne mogu govoriti o drugom vozaču (u Mercedesu). Razgovarali smo o mogućnostima. Želim biti fer prema ovim dečkima i ne izgledati kao da igramo šah s njima, jer to ne radimo. Želimo imati dovoljno vremena, vidjeti što Max misli, i u isto vrijeme, pratiti ostale vozače. Carlos (Sainz) je ponovno bio dobar i trenutno smo promatrači”, rekao je Wolff.

Verstappen ima ugovor s Red Bullom do kraja 2028. godine, što stvara drugačije uvjete za pregovore.

“Već sam prije rekao, da sam na njegovom mjestu, ne bih otišao barem do kraja 2025. Ali on je vodeći vozač, trenutno je najbolji i zato on mora donositi te odluke. Možda neće biti nikakvih odluka, možda će sve ostati isto, ali i to nam je smjernica”, rekao je Wolff.

