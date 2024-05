Verstappen: Norrisova brzina u Miamiju je bila suluda, letio je po stazi

Podijeli :

AP Photo/Hiro Komae via Guliver

Max Verstappen kaže da je prilično suludo koliko je brzo mogao voziti Lando Norris na korištenim medium gumama i biti brži od njega na novom hardu, ali je zadovoljan što je na loš dan uspio završiti drugi.

Verstappen je u subotu osigurao šesti pole position u prvih šest utrka sezone i vodio u utrci do svoga jedinog ulaska u boks u 23. krugu, ali Norrisova brzina na korištenim gumama bila je toliko impresivna da je vozio najbrže krugove utrke, brže od Verstappena na novom hardu, donosi MaxF1.

Sigurnosni automobil pomogao je Norrisu zadržati vodstvo nakon promjene guma, a kad se utrka nastavila Britanac je bez problema odjurio do prve pobjede u karijeri.

“Nisam ga baš vidio na početku jer sam bio više usredotočen na Oscara iza i na Ferrarije,” rekao je Nizozemac, misleći na prvi dio utrke kada su ga pratili Leclerc i Piastri dok je Norris pao s petoga na šesto mjesto.

“Ali onda sam ušao u boks i čuo brzinu koju je imao na korištenom mediumu. Pomislio sam, ‘mislim, to je prilično suludo. Mislim, ja to nikad ne bih mogao. Znao sam, čak i da nije bilo sigurnosnoga automobila, kad bi izašao na novim gumama, morao bih dosta pritiskati kako bih ga mogao zadržati. Onda je izašao sigurnosni automobil. Da, mislim… To je utrkivanje. Ponekad radi za vas, ponekad radi protiv vas. Čak i sa sigurnosnim automobilom još uvijek smo imali priliku za pobjedu, ali očito nismo bili dovoljno brzi. I kad sam to shvatio, jednostavno sam se pomirio s tim i pokušao doći do cilja kao drugi.”

Na pitanje kakav je njegov bolid bio u utrci u usporedbi sa sprintom Verstappen je rekao: “Bio je prilično loš, rekao bih, u utrci. Ali također, u njemu se nikada nisam osjećao ugodno tijekom cijeloga vikenda.”

“Mislim da je na mediumu bilo još nekako u redu, ali na hardu je bila prava katastrofa. Mislim, nisko prianjanje, vrlo nezgodan balans pri malim brzinama. Nisam se mogao osloniti na stražnji dio dok sam pri velikim brzinama imao dosta podupravljanja. Tako da kada imate ta dva problema ne možete održavati ravnotežu jer jurite za dvije različite stvari tako da sam vozio s prianjanjem koje sam imao, a nije ga bilo puno. Nekad pobijediš, nekad izgubiš. Mislim da smo svi navikli na to u utrkama, zar ne? Ali, da, danas je bilo malo nezgodno”, kazao je Nizozemac te nastavio:

“Mislim da već na medium gumama nije bilo fantastično. Odvajali smo se, ali ne onako kako bi trebali. A onda kad smo se zaustavili u boksu i kad sam čuo kakva vremena po krugu voze McLareni, rekao sam, ‘vau, to je prilično brzo’. Pogotovo Lando, on je letio. Bilo nam je nevjerojatno teško u tom dijelu. Ali ako je loš dan drugo mjesto, ja to prihvaćam, zar ne? I jako sam sretan zbog Landa. Prošlo je dosta vremena. I ovo mu neće mu biti posljednja. On to definitivno zaslužuje. Bio je miljama brži na kraju. Dakle, da, to je sjajno, pobjeda u prvoj utrci uvijek je, mislim, prilično emocionalno, vraća te u, znate, sve dane kada si radio na Formuli 1, sanjao biti na postolju, ali onda i biti na najvišoj stepenici.”

Zaključio je kako je iznimno sretan zbog vozača McLarena:

“Dakle, da, naravno, nisam baš zadovoljan svojim danom, ali možete cijeniti i poštovati ono što je Lando danas napravio i jako sam sretan zbog njega.”