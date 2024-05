Red Bull se muči u Monaku, evo u čemu je problem

Podijeli :

AP Photo/Hiro Komae via Guliver

Red Bullov motorsport savjetnik Helmut Marko kaže da se njihov bolid najviše muči preko rubnika i neravnina iako se to nije pokazalo u simulatoru u pripremi za ovaj vikend, a dodao je da problem nije moguće riješiti u kratkom roku budući da su te karakteristike imali i prethodna dva bolida.

Red Bull je u Monaku bio u dosad najgorem izdanju budući da se Verstappen kvalificirao tek na šesto mjesto uz loš dojam za upravljačem bolida koji je poskakivao preko neravnina i rubnika i otežavao vozačima napad na brza vremena.

Perez je imao još lošiji dan jer nije uspio plasirati svoj Red Bull ni u drugi dio kvalifikacija nakon što je na trećem treningu bio peti.

“Sezona je započela idejom da će to biti veliki uspjeh”, rekao je Marko nakon kvalifikacija u Monaku.

“Tada je u Australiji bilo prvo razočaranje …[Verstappenovo odustajanje u ranoj fazi zbog problema sa stražnjom desnom kočnicom]. Ali temeljni problem nisu staze. Problem je što korelacija između simulatora i staze ne funkcionira. U simulatoru vozimo se preko rubnika bez ikakvih problema.”

“Međutim, da bi koristio izraz od Maxa, bolid odskače poput klokana, i to je problem. A to je već viđeno u postavkama bolida za Miami, a dijelom u imoli. Moramo osigurati da kad dođemo do pravih staza, poput Barcelone, da ćemo tamo vratiti svoju staru formu“, zaključuje savjetnik.

“To je temeljni problem, tako da to nije nešto što će biti popravljeno u roku od nekoliko tjedana”, rekao je Verstappen na pitanje, očekuje sličan problem na predstojećim utrkama.

“Španjolska nema toliko neravnina tako da je to vjerojatno bolje za nas, ali neke staze s neravninama gdje morate voziti preko rubnika, takve staze nisu idealne za nas, ali će također vjerojatno neke staze više odgovarati našem bolidu. Znamo gdje moramo raditi. Postoji jedan jasan smjer u kojem nam još uvijek nedostaje dosta performansi, ali ako to možemo popraviti onda naš bolid može biti bolji na svakoj stazi.”

Red Bull je prošle godine u Singapuru također imao velikih problema s ponašanjem bolida preko neravnina i rubnika i tamo su doživjeli jedini poraz u sezoni, a ove godine imaju dva poraza u prvih sedam utrka.

