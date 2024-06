Leclerc opleo po momčadskom kolegi: ‘Nepotreban potez, htio se dokazati pred domaćom publikom’

Podijeli :

Diogo Cardoso DeFodi Images via Guliver

Nije mu se svidio potez Španjolca.

Charles Leclerc smatra da je njegov momčadski kolega Carlos Sainz povukao nepotreban potez kada ga je napao u drugom krugu utrke iako su se ranije dogovorili da će čuvati gume, ali da ga razumije jer je vozio pred domaćom publikom, donosi MaxF1.

Leclerc je pobijedio Sainza u kvalifikacijama za 0.005 s u Ferrarijevom okupiranju trećega startnog reda, a nakon što su zadržali pozicije na startu Sainz je napao Leclerca na kraju drugoga kruga.

S vanjske strane prvoga zavoja Sainz je stražnjom desnom gumom zahvatio Leclercovo prednje krilo i morao prerezati zavoj nakon čega se vratio ispred momčadskoga kolege.

Kasnije je Leclerc prestigao Sainza zahvaljujući boljoj strategiji, ali smatra da je Sainzov napad u tako ranoj fazi utrke bio nepotreban.

“Imali smo jasnu strategiju na početku utrke da obojica sačuvamo gume za napad kasnije”, rekao je Leclerc.

“Carlos nije štedio gume u zavoju 14 [superbrzi posljednji zavoj] i naravno da je imao priliku prestići me u zavoju 1, što je pomalo šteta jer smo izgubili vrijeme između nas. Oštetio sam prednje krilo jer je Carlos skrenuo i nije vidio da sam unutra i to je otežalo našu utrku.Nisam razumio smisao toga kada je prije utrke jasno rečeno da moramo štedjeti gume u tom dijelu utrke.”

Ipak, istaknuo je kako ima razumijevanja za Sainza, jer se utrka vozila na njegovom ‘domaćem terenu’:

“Malo je nepotrebno, ali također razumijem da je to njegova domaća utrka i da je to također važan trenutak njegove karijere [traži mjesto za nastavak karijere] pa pretpostavljam da je želio učiniti nešto pomalo spektakularno. Ali ja vjerojatno nisam bio prava osoba s kojom bi to učinio.”

Sainz je u boks ušao ranije od Leclerca i s kraće prve dvije dionice morao na hard u posljednjoj dionici utrke dok je Leclerc bio na softu i prestigao ga za peto mjesto.

“Nije postojao način da se borimo za to postolje, ali jasno je da se potreba za ranim zaustavljanjem i odlaskom na undercut rutu [raniji ulazak u boks] u svakom slučaju danas nije isplatila, Ove su gume [hard] danas bile prespore, a svi ostali koji su išli na soft, medium, soft, očito su bili brži. Jednostavno se nije isplatilo”, zaključio je Leclerc.

Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.