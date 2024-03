‘Hamilton i Rosberg su i prije prve utrke 2014. znali da će se samo oni boriti za naslov’

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver Images

Bivši glavni Mercedesov strateg i trenutni šef Williamsove F1 momčadi James Vowles otkrio je da su Mercedesovi vozači Lewis Hamilton i Nico Rosberg znali da će se isključivo oni boriti za naslov prvaka 2014. godine i to prije prve utrke sezone u Australiji.

Mercedes je promjenu pravila 2014. dočekao najspremniji i njihova je prednost u snazi pogonske jedinice bila ogromna, kao i količina električne energije koju su mogli skupiti tijekom kruga zahvaljujući učinkovitom i pouzdanom ERS sustavu.

Hamilton i Rosberg nisu pobijedili samo na tri utrke 2014. koje je osvojio Ricciardo u Red Bullu (Kanada, Mađarska i Belgija) i to nakon što su Mercedesovi vozači imali probleme, donosi MaxF1.net.

Vowles je u to vrijeme bio glavni strateg momčadi i bio je zadužen napisati ‘listu pravila’ za vozače kako bi osigurali da među njima ne zavlada kaos budući da je i prije početka sezone bilo jasno da će jedan od njih osvojiti naslov prvaka.

“Najveća stvar u koju smo se upustili s vozačima 2014. bila je da su obojica znali, i Nico i Lewis su znali, da je jedan od njih dvojice pobjednik te godine”, rekao je Vowles.

“Usput, znali su to prije nego što smo uopće izašli na stazu u prvoj utrci.”

“Trebalo je dosta vremena, ali moja uloga u ovome bila je da sam izradio dokument koji je stvorio neke vrlo jasne smjernice oko toga ‘kako ćemo raditi jedni s drugima, kako ćemo se međusobno boriti’, što se u to vrijeme zvalo ‘pravila angažmana’ – kasnije promijenjeno u drugi izraz koji je bio manje vojnički, ali s natjecateljskom namjerom.”

“Ali bez obzira na to, bile su to neke stvarno jasne granice – ‘ovako ćemo se ponašati i ovako ćemo nastupati’ i bilo je puno toga za napraviti.”

Vowles je nastavio:

“Cijela prva stranica govorila je o tome što znači biti sportaš i da možete osvojiti svjetsko prvenstvo, ali ako ste to učinili na način koji nije fer i sportski, kajat ćete se do kraja života. Da, imate prvenstvo uz svoje ime, ali bit će ukaljano, bit će zamućeno, neće biti čisto.”

“Bilo je jako važno što sam ih doveo na to putovanje i pobrinuo sam se da budu svjesni da možete postati najbolji sportaš na svijetu, što će stvoriti nasljeđe nakon mnogo, mnogo godina, ili da možete pobijediti u utrci radeći nešto što je možda prisililo ili povrijedilo ili oštetilo vašega kolegu. Na koju stranu želite ići?”

Vowles je svojim vozačima naveo i primjer Michaela Schumachera koji je bio nevjerojatan vozač, ali koji je svoje ime ‘uprljao’ incidentima poput onih u Adelaideu 1994., Jerezu 1997. i Monaku 2006.

“To je vrlo jednostavan izbor kada ga prezentirate sportašu. Michael, nevjerojatan čovjek, ali još uvijek mu je ugled uprljan 1997. u mnogim pogledima [godina u kojoj je diskvalificiran iz prvenstva nakon što se namjerno zabio u Villeneuvea na posljednjoj utrci i to tek kasnije priznao].”

“To se ističe u svačijem umu i stvorili smo način razmišljanja da to nije način na koji želim da me pamte. Želim da me se zapamti da smo bili dominantna sila koja je radila zajedno, a među vama dvojicom, unutar ovih pravila, pobijedit će najbrži vozač u 20 utrka.”

“Ne najbrži vozač tijekom vikenda, ne onaj koji je napravio nešto što im je možda kratkoročno koristilo – najbrži vozač na 20 utrka, a mi ćemo to konstruirati i pobrinuti se da bude izgrađeno na taj način i dat ćemo svi imate jednake mogućnosti, a oni su to prihvatili i to je stvorilo dobro okruženje.”

Rosberg je u Monaku 2014. prekasno kočio u posljednjem kvalifikacijskom krugu u Q3 i izazvao žutu zastavu, što je spriječilo ostale vozače da poprave vremena, a budući da je on bio vodeći tako je osigurao pole position.

To je Hamiltona naljutilo jer je bio uvjeren da je Rosberg ‘ponovio Schumachera iz 2006.’, a dvojac je imao i kontroverzni kontakt u Belgiji za koji je kriv bio Rosberg.

Možda i najpoznatiji njihov sudar dogodio se u Barceloni 2016. kada su se sudarili u prvom krugu i otvorili put do pobjede Verstappenu, a te godine sudarili su se i u Austriji.

“To ne znači da s vremenom nismo imali problema”, nastavio je Vowles.

“Svi će se sjećati Barcelone 2016. To mi je i danas u sjećanju jer imate dva elitna sportaša koji su bili sputani unutar svojih okvira i jednostavno su bili frustrirani. Ali zapravo, ono što radite u to vrijeme je da se ne povlačite, stisnete ih još jače i kažete, ‘ovako će biti’.”

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.