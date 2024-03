Šef Mercedesa: Ovo je brutalno bolno i teško za podnijeti

Podijeli :

Šef jedne od najtrofejnijih F1 momčadi poziva na mirnoću...

Suvlasnik i šef Mercedesove F1 momčadi Toto Wolff kaže da nikome u momčadi nije lako podnijeti trenutnu situaciju u kojoj su još manje konkurentni nego prošle godine, ali poziva na mirnoću i pribranost dok pokušavaju pronaći uzroke problema, donosi MaxF1.

Mercedes je u Australiji imao razočaravajući vikend u kojem su ostali bez bodova prvi puta od Azerbajdžana 2021., ali još gora vijest je manjak brzine koji su Hamilton i Russell demonstrirali ovoga vikenda.

Russell je kao bolje plasirani vozač Mercedesa u Australiji bio sedmi prije nego što se razbio dva kruga prije kraja dok je jurio za Alonsom dok je Hamilton odustao nakon kvara pogonske jedinice u 15. krugu u trenutku dok je bio na 11. mjestu.

Mercedes nakon tri utrke i dalje drži četvrto mjesto u poretku, ali sada zaostaju za McLarenom 29 bodova dok Aston Martin ima samo bod manje na petom mjestu.

“Bila je to razočaravajuća utrka koja je zaključila težak vikend,” rekao je Wolff.

“Nitko se ne osjeća pozitivno u vezi s tim gdje se trenutno nalazimo, ali usredotočeni smo na to da to promijenimo. Teško je to podnijeti, ali ostat ćemo mirni i pribrani. Vidjeli smo druge koji su pokazali da se stvari mogu brzo preokrenuti kad sve dobro posložite. To je ono što namjeravamo učiniti.”

Nakon što su prve dvije godine nove ere lutali s traženjem pravoga razvojnog smjera, od Mercedesa se ove godine očekivalo da se barem malo približe Red Bullu, kao što su to učinili Ferrari i McLaren.

Ali umjesto toga Mercedes ima problema s ponašanjem bolida koji je prilično nervozan na granici, posebno na stražnjem kraju u brzim zavojima iako rezultati iz simulacija u zračnom tunelu to nisu predviđali.

“Kada pogledam pozitivne strane, mislim da smo mnoge potencijalne temeljne uzroke izbacili iz jednadžbe”, dodao je Wolff.

“Nismo bili sigurni oko našega ovjesa [prelazak sa stražnjega pull roda na push rod]. Nismo bili sigurni u krutost našega nosača mjenjača. Imali smo vibrirajuću letvu upravljača. Sve su te stvari nestale. Ali u osnovi, što god vidimo u tunelu nije u korelaciji s onim što se događa na stazi. Onda vidite napredak koji su postigli McLaren i Ferrari, to je razlika između prošle i ove godine. Ovo je bio prilično dobar vikend za nas prošle godine. Na početku smo vodili na prva dva mjesta. Dakle, moramo stvarno kopati duboko jer ovo je brutalno bolno”, zaključio je Wolff.

