Povećavaju se kazne u F1 za nepristojno ponašanje vozača

Nakon početnog pooštravanja pravila 2024. godine, što je bilo žestoko kritizirano od strane vozača Formule 1, Međunarodna automobilistička federacija (FIA) odlučila je ići još dalje povećavajući svoje kazne za nepristojno ponašanje vozača.

Dok su sve oči uprte u Fiorano i na stazu sedmerostrukog svjetskog prvaka Lewisa Hamiltona s Ferrarijem, Međunarodni automoblistički savez (FIA) je objavilo novu verziju Međunarodnog sportskog kodeksa koji će se primjenjivati ​​na sva natjecanja, uključujući F1.

Tako su smjernice još strože za svako kršenje propisa i predviđaju visoke novčane kazne, pa čak i moguće oduzimanje bodova ili suspenziju u slučaju ponavljanja prekršaja.

Nakon sezone 2024. koju je obilježilo nekoliko sankcija koje su izazvale negodovanje među vozačima, poput društveno korisnog rada izrečenog četverostrukom nizozemskom svjetskom prvaku Maxu Verstappenu (Red Bull) ili visoke novčane kazne izrečene Monegašku Charlesu Leclercu (Ferrari) zbog psovanja na konferenciji za novinare, FIA je odlučila pooštriti ton, posebno u odnosu na nepristojnost i kritike redara.

Objavljena je ljestvica sankcija s kaznama u rasponu od 10.000 do 15.000 eura za prvi prekršaj, od 20.000 do 30.000 eura za ponovni prekršaj i 30.000 do 45.000 eura za drugi ponovljeni prekršaj. Ali ti će se iznosi pomnožiti s četiri za vozače Formule 1, s tri za one koji se natječu u svjetskim prvenstvima u reliju (WRC) ili prvenstvima u izdržljivosti (WEC) i s dva za sudionike regionalnih prvenstava.

WRC sezona počinje ovog četvrtka relijem Monte Carlo, a prva utrka F1 startat će sredinom ožujka u Melbourneu.