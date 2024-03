Formula 1 samo na SK: Pirelli može ‘začiniti’ stvari na superbrzom Albert Parku

Podijeli :

AP Photo/Scott Barbour via Guliver

Nakon dva tjedna stanke Formula 1 putuje s Bliskoga istoka u daleku Australiju gdje će se treći puta voziti na modificiranoj, izuzetno brzoj konfiguraciji staze Albert Park, a utrku bi mogao začiniti odabir guma budući da je Pirelli pripremio stupanj mekše gume u odnosu na prošlu sezonu.

Otkako se prvi puta pojavila u kalendaru Formule 1, staza u Melbourne Parku jedno je od najpopularnijih i najprijateljskijih okruženja, čime je postala omiljena među navijačima i vozačima. Melbourne Park je 1996. zamijenio Adelaide, dotadašnje mjesto održavanja VN Australije, donosi MAXF1.net.

Staza je bila predmetom rasprave zbog mjesta na kojem se nalazi jer je prema tvrdnjama prijatelja okoliša jezero Albert Park, oko kojeg se nalazi staza, pretvoreno u igralište za bogate. Unatoč tome, staza se pokazala izuzetno uspješnom.

Riječ je o privremenoj uličnoj stazi, s mješavinom brzih, neprekinutih zavoja i tehničkih dijelova skrivenih među drvećem samoga parka, a njezin jedinstveni šarm i izazov koji predstavlja čine ju idealnim mjestom za početak nove sezone Formule 1.

Australija nije bila prva utrka sezone još od 2019. godine, a 2020. i 2021. utrka se nije održala zbog COVID-19 pandemije uoči povratka u kalendar 2022. na novoj, bržoj konfiguraciji.

Staza Albert Park smještena je u poslovnom središtu Melbournea, a sastoji se od javnih prometnica i parkirališta unutar samoga parka. Konfiguracijom je najsličnija stazi Gilles Villeneuve u Montrealu koja je također smještena u javnom parku, a obje su izuzetno zahtjevne za kočnice, posebno prije promjena 2022.

Vozači kažu da je stazu lako naučiti, s tek nekoliko zahtjevnijih mjesta. S druge strane, malo je dugih ravnih dijelova zbog čega su pretjecanja rijetka, no uvođenje dvaju DRS zona 2012. donijelo je više pretjecanja.

Broj DRS zona još je dvaput povećan kako bi se olakšala pretjecanja koja su na Albert Parku uvijek bila problematična – 2018. na tri, a 2022. na četiri DRS zone zahvaljujući izbacivanju šikane koju su činili zavoji 9 i 10 koje je stvorilo novi period punoga gasa u drugom sektoru.

Staza ima prilično velike downforce zahtjeve zbog mnoštva zavoja i manjka dugih pravaca iako se to donekle promijenilo od 2022. zbog puno brže konfiguracije, a bitna je i stabilnost bolida prilikom naglih promjena smjera.

Potrošnja guma među manjima je u kalendaru zahvaljujući glatkoj površini asfalta i promjeni konfiguracije staze 2022., a potrošnja kočnica također se smanjila nakon spomenutih promjena.

Potreba je i vrlo dobra trakcija kako bi se što bolje ubrzalo na izlasku iz sporih šikana i nekih vrlo sporih zavoja.

Kao i svakoj privremenoj stazi, potrebno je neko vrijeme dok se na nju položi dovoljno gume, a dotad je prilično prljava i skliska. Novi asfalt položen je 2022., prvi puta otkako se vozi F1 na toj stazi 1996.

Pirellijeva guma C5, najmekša od pet smjesa dostupnih ove godine, imat će svoj debi na VN Australije, trećoj utrci sezone 2024. uz C4 (koji se koristio i u Džedi) i C3, koji se može vidjeti na gotovo svakoj utrci.

Ovo je mekša selekcija u odnosu na prošlu godinu, kada su odabrani C2, C3 i C4, ali nije prvi put da je najmekša smjesa viđena u Melbourneu. Godine 2022. Pirelli je odabrao C5 za Albert Park kada je bio uparen s C3 i C2 mješavinama, izostavljajući C4.

Odluka o mekšem izboru donesena je nakon analize prošlogodišnje utrke, koja se temeljila na C2 mješavini s 10 vozača koji su ju koristili u 47 od 58 krugova, a tri vozača su na njoj vozila više od 50 krugova.

C5 ostaje nepromijenjen od 2023., ali to je smjesa koja se do sada najmanje koristila na trenutnoj generaciji bolida. Nije bila nominirana ni za jednu od dvije uvodne utrke ove godine, a samo 140 kilometara je prijeđeno na najmekšoj smjesi tijekom jednog predsezonskog testiranja u Bahreinu od 21. do 23. veljače.

Lewis Hamilton bio je jedini vozač koji je na tim gumama odvozio dužu dionicu, dok su vozači Williamsa C5 uglavnom koristili za serije ulaznih i izlaznih krugova.

Samo su dvije druge momčadi, Ferrari i Sauber odabrale C5 za test u Bahreinu zbog abrazivne staze koja nije osobito prikladna za najmekšu smjesu.

Vikend počinje treningom u 2.30 u noći s četvrtka na petak, drugi trening je u petak u 6 ujutro, dok je treći trening na rasporedu od 2.30 sati s petka na subotu. Kvalifikacije su u subotu u 6 ujutro, dok je utrka na rasporedu u nedjelju od 5 sati – sve to uz izravan prijenos na Sport Klubu.

