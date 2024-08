Kolak: Vratila sam se u vrh. Možda ne idem doma s medaljom, ali idem kući s punim srcem

Podijeli :

Ponosna sam na ovo četvrto mjesto, nije medalja ali sam se vratila u svjetski vrh, kazala je nakon četvrtog mjesta na OI Sara Kolak.

Hrvatska rekorderka u bacanju koplja Sara Kolak osvojila je četvrto mjesto na Olimpijskim igrama u Parizu, gdje je trećoj seriji finala na Stade de Franceu bavila koplje do 63,40 metara.

U tom trenutku to je bilo dovoljno za brončano odličje, ali je nedugo nakon toga u istoj seriji Čehinja Nikola Ogrodnikova bacila 28 cm dalje i tako došla do brončane medalje. Kolak je još dvaput prebacila 60 metara, 62,31 m u petoj te 63,03 m u šestoj seriji, ali do medalje nije mogla. Šteta što u finalu nije uspjela baciti na razini hica iz kvalifikacija, jer bi tih 64,57 m u ovom finalu donijelo srebrno odličje olimpijskoj pobjednici iz Rio de Janeira 2016.

“Bila sam spremna, stvarno sam dobro trenirala, samo su se morale stvari dobro posložiti, ja sam ih morala posložiti. Jako, jako sam ponosna sam na ovo četvrto mjesto, vratila sam se u sam vrh. Možda ne idem s medaljom doma, ali idem kući s punim srcem i ponosna na sebe i na cijelu ekipu. Nije medalja bila daleko, ali to je sport. A mislim, ako sad idem kopat po svakome od hitaca što je moglo bolje, uvijek se nešto nađe. Ali u tom trenutku to je bilo najbolje što sam mogla i to je bitno”, kazala je olimpijska pobjednica iz Rija 2016. koja je godinu dana nakon toga osvojila četvrto mjesto na SP-u u Londonu, a onda upala u svojevrsnu krizu, koja je trajala do kvalifiakcija Pariza, kada je bacila 64.57 metara.

“Pa ovo je bila norma za Svjetsko prvenstvo u Tokiju, tako da imam tu normu. Ali prvo ću nastupiti na Hanžeku. Nadam se da će biti pune tribine u Zagrebu. Generalno ovi rezultati, ove daljine bi mi trebale značiti i povratak u sljedećoj sezoni na mitinge Dijamantne lige”, kazala je Sara, sretna i zbog još jednog razloga.

“Moji mama i tata su tu, nisam znala da dolaze. Jako sam sretna da su danas bili tu, to mi je bio veliki motiv. Zagrlila sam se s njima i s trenerom Gorazdom Rajherom i još se budemo grlili.”.