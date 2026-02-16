Zubčić ne odustaje od olimpijskog sna: ‘Želim biti konkurentan 2030., imat ću tada 37 godina, ali…’

Podijeli :

xSergioxBisi IPAxSportx via Guliver

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić osvajanjem 13. mjesta u slalomu zaključio je nastup na svojim četvrtim olimpijskim igrama, ali je rekao da ovo nije njegov oproštaj od sna o osvajanju olimpijskog odličja te da želi biti konkurentan i 2030. u Francuskoj.

Iza Filipa je i 14. mjesto u veleslalomu održanom prije dva dana u Bormiju i kad podvuče crtu, sjećanja na Stelvio i XXV. zimske olimpijske igre neće biti loša.

“Iskreno, zadovoljan sam današnjim slalomom. Neki najniži cilj je bio Top 15, to sam uspio. Bitno je skupiti bodove za startnu listu, kad već nisi u igri za medalju. Treba naći nešto čemu se možeš veseliti. Slalom je danas bio dosta dobar, dvije vožnje na nivou. Naravno, ima tu još puno prostora za napredak. Mogu relativno zadovoljan ići doma”, rekao je 33-godišnji Zagrepčanin.

Dojam mu je djelomično pokvario nastup u njegovoj primarnoj disciplini – veleslalomu.

“Skijanje je bilo dobro u veleslalomu, ali rezultat baš i nije, a u slalomu je i skijanje i rezultat bilo na mojoj prosječnoj razini. Idemo se spremiti još za kraj sezone, da bude još bolje.”

Iako formalno takva pozicija ne postoji, proglasili smo Filipa kapetanom hrvatske alpske reprezentacije i zamolili ga da ocijeni nastup i preostale dvojice “suigrača”.

“Dečki se trude, dobri su, kvalitetni su, žao mi je što su izletjeli danas. Postavke su nam odgovarale, i prvi i drugi ‘lauf’. Sami (Kolega) je odlično skijao zadnjih tjedana po ovim ravnim dijelovima, tako da uopće nije pokazao što može. Istoka (Rodeš) je koštala sitna greška. Sigurno su htjeli puno više, ali u tom skijanju jedna ‘miligreška’, koja se svakom može dogoditi, na kraju te totalno izbaci iz utrke i onda moraš čekati jedan, dva ili tri tjedna za novu utrku. Sigurno su ljuti, ali nadam se da će u Kranjskoj Gori pokazati koliko su dobri, jer je to za nas polu-domaći teren.”

Do veleslaloma i slaloma za Svjetski kup u Kranjskoj Gori ostala su još dva tjedna, ali sva će trojica na sljedeći olimpijski nastup morati čekati četiri godine. Filip je uvjeren da će sva trojica ponovno biti tamo.

“To je sigurno plan. Volio bih da sam tada još uvijek konkurentan i u slalomu i u veleslalomu. Imat ću tada 37 godina, no vidimo da dečki, naravno i cure, koji pametno rade mogu trajati dugo. Thomasu Tumleru će uskoro biti 37 godina, a bio je prije dva dana četvrti u veleslalomu. Dave Ryding ima 39 godina i danas je bio 17. u slalomu. Uz pametan plan i program, dobar odmor i dobru prehranu, tko zna do kuda ćemo dogurati”, zaključio je Filip Zubčić.

Skijaška natjecanja u Bormiju obilježili su Švicarci, osvojivši zlata u četiri od pet disciplina. Ono jedno, veleslalomsko, oteo im je norveški Brazilac Lucas Pinheiro Braathen. Franjo von Allmen je s tri zlatne medalje najuspješniji alpski skijaš ovih Igara. Jednu, onu u momčadskoj kombinaciji, osvojio je uz pomoć Tanguya Nefa. Loic Meillard je naslovu svjetskog prvaka dodao i olimpijsko zlato pa iz Bormija odlazi s cijelom kolekcijom, jer ima srebro iz momčadske kombinacije s Marcom Odermattom i veleslalomsku broncu.

Iako je svoju kolekciju obogatio s tri nova odličja, najbolji skijaš današnjice Marco Odermatt na Stelviju je ostao bez ijednog zlata. S dva srebra (veleslalom, momčadska kombinacija) i jedna bronca (super G) tek je treći najuspješniji član švicarske reprezentacije.

Ipak, najveće razočaranje doživio je Atle Lie McGrath. Norvežanin je u ponedjeljak bio uvjerljivo najbolji u prvoj vožnji. Kad je stajao na startu druge vožnje, krenuo je s 59 stotinki prednosti pred Meillardom. Nakon što je prošao početnu strminu i trebao krenuti u ravniji dio staze, pregazio je jedna vrata i ostao bez ičega.

Prvo je svoju frustraciju iskalio na štapovima koje je pobacao daleko izvan staze, a nakon što je skinuo skije, odšetao je do obližnje šume i rezignirano legao u snijeg pogleda uperenog u nebo i prekrio lice rukama. Za to vrijeme u ciljnom prostoru Loic Meillard je proslavljao svoje prvo olimpijsko zlato, “srebrni” Austrijanac Fabio Gstrein svoju prvu olimpijsku medalju, a Henrik Kristoffersen još jednu, drugu slalomsku broncu nakon Sočija 2014.