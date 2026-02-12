Zlatni povratak Brignone u super veleslalomu!

Podijeli :

AP Photo/Jacquelyn Martin via Guliver

Talijanska skijašica Federica Brignone ostvarila je nevjerojatan povratak nakon strašne ozljede koja je ugrozila njezinu karijeru i osvojila zlato u superveleslalomu na ZOI u Cortini.

Poznata kao “Tigrica” ​​zbog svoje žestoke odlučnosti, 35-godišnjakinja je izgledala upitno za Igre nakon pada i loma noge prošlog travnja, ali se vratila u formu i ostvarila jedan od najvećih uspjeha u karijeri na maglovitoj stazi Olimpia delle Tofane.

Ukupna pobjednica Svjetskog kupa Brignone suočila se s borbom s vremenom kako bi se plasirala na domaće Olimpijske igre nakon što je pad na nacionalnom prvenstvu ostavio s višestrukim prijelomima noge i puknutim prednjim križnim ligamentom. Vratila se na Svjetski kup tek krajem siječnja i našla se na startnoj listi za spust, završivši kao 10.

Njena zlatna medalja bila je prva koju je osvojila talijanska alpska skijašica na Igrama Milano-Cortina i upotpunila je svoj niz nakon srebra na Igrama u Pekingu 2022. i bronce u Pjongčangu 2018. – obje u veleslalomu.Sada je treća talijanska olimpijska prvakinja u superveleslalomu nakon Deborah Compagnoni (1992.) i Daniele Ceccarelli (2002.).

Brignone je zanemarila oprez na izazovnoj stazi koja je savršeno odgovarala njezinim tehničkim vještinama. Međutim, pokazala se preteškom za neke od njezinih suparnica, uključujući američku prvakinju u spustu Breezy Johnson koja je završila u mreži pri velikoj brzini, ali, srećom, bez posljedica.

Deset od prvih 24 skijašice nije uspjelo završiti utrku, uključujući najveću talijansku nadu Sofiju Goggia, koja je imala ogromnu prednost na sredini staze, a onda nanizala nekoliko pogreški i morala je odustati.

Francuskinja Romane Miradoli osvojila je srebro s 41 stotinkom sekunde sporijim vremenom, a Austrijanka Cornelia Huetter (+0.52) je brončana.