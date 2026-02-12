Ovo je domaća zvijezda ZOI-a: Osvojila je dva zlata u razmaku od pet dana!

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Sjajna 35-godišnja Talijanka Francesca Lollobrigida osvojila je zlatnu medalju u brzom klizanju na 5000 metara na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu.

Krajnje dramatična je bila borba za odličja u utrci na 5000 metara, a Lollobrigida je time došla do druge zlatne medalje na ovogodišnjim Igrama. Ranije je bila najbolja i na 3000 metara. Pobjedničko vrijeme Talijanke iznosilo je 6:46.17.

Lollobrigida je za samo deset stotinki nadmašila drugoplasiranu Nizozemku Merel Conijn, dok je tek sedam stotinki iza Nizozemke bila Norvežanka Ragne Wiklund koja se morala zadovoljiti brončanom medaljom. Na najgorem četvrtom mjestu ostala je belgijska brzoklizačica Sandrine Tas koju je 13 stotinki dijelilo do pobjedničkog postolja.

Lollobrigida je na domaćim Igrama u Milanu ugrabila prve zlatne medalje u karijeri na olimpijskim igrama, a prošle godine se po prvi puta okitila i zlatom na SP-u kada je također slavila u utrci na 5000 metara.