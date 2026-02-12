Još jedan Ukrajinac diskvalificiran sa ZOI-a zbog “kacige sjećanja”?

Podijeli :

AP Photo/Alessandra Tarantino via Guliver

Od ukrajinskog brzoklizača na kratkim stazama Olehu Handeiju Međunarodni olimpijski odbor (HOO) je zatražio ukloni inspirativnu poruku sa svoje kacige jer se smatra da je povezana s ratom s Rusijom.

Slučaj Handei se pojavio nakon što je njegov sunarodnjak – skeletonac Vladislav Heraskevič – izbačen s natjecanja zbog svoje “kacige sjećanja” koja prikazuje sportaše poginule od ruske invazije, unatoč osobnom apelu čelnika Međunarodnog olimpijskog odbora da je ne nosi.

Handei, koji bi se trebao natjecati u utrci na 1500 metara na Igrama u Milanu u subotu, imao je na kacigi poruku: “Gdje je herojstvo, ne može biti konačnog poraza”. Rečenica je citat ukrajinske spisateljice Line Kostenko koju je Handei rekao da je koristio kao motivaciju kako bi se natjecao najbolje što može.

MOO tvrdi da ta poruka predstavlja kršenje pravila koja sportašima zabranjuju davanje političkih izjava na olimpijskim lokacijama ili mjestima održavanja.

“Vidjeli su moju kacigu i rekli su mi: ‘Oprostite, ali to je ratna propaganda’“, rekao je Handei za Reuters u televizijskom intervjuu, dodajući da će se pridržavati odluke MOO-a kako bi se natjecao.

Handei je rekao da je u početku oklijevao javno govoriti o tom pitanju, ali ga je ohrabrio primjer koji je dao Heraskevič i branio njihove poruke.

„To nije propaganda, nikako“, rekao je. “Heraskevič nas samo podsjeća, podsjeća svijet da mi zapravo postojimo kao zemlja, postojimo kao narod, kao ljudi, pa nam je potrebna određena podrška, potrebno nam je određeno razumijevanje“, dodao je.

Handei je rekao da se nada da će pronaći način da pokaže solidarnost s Heraskevičom, ali i da želi osigurati da dobro prođe na Igrama.