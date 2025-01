Zovko za SK: Cindrić bi trebao preuzeti Duvnjakovu ulogu, a bez ovoga ne možemo pobijediti Egipat

Podijeli :

Zdravko Zovko, bivši hrvatski rukometni izbornik, gostovao je u emisiji Jutro SK gdje je s Vedranom Babićem analizirao pobjedu nad Argentinom, ozljedu Domagoja Duvnjaka te sutrašnji susret s Egiptom (20:30). Dotaknuli su se i drugih tema vezanih uz samo Svjetsko prvenstvo.

Je li vas iznenadila lagana pobjeda nad Argentinom?

“Nije me iznenadila jer Argentina je došla na ovo natjecanje bez nekolicine svojih najboljih igrača i mislim da je to razlog njihove loše igre. Možda je neočekivano da pobijediš 15 razlike, ali u njihovoj utakmici s Egiptom se vidjelo da oni to ne mogu pratiti. Dovoljno je bilo prvo poluvrijeme na visokom nivou, ponajviše obrane i vratara te je to rezultiralo krajnjim ishodom od 15 golova razlike.”

Koliko će nam Duvnjak nedostajati?

“Ne moramo pričati koliko će nam on nedostajati. Bilo kojoj ekipi bi nedostajao, a kamoli našoj reprezentaciji. On je kapetan i lider, ali nažalost u sportu je to tako. U odličnoj je formi, odlično je jučer ušao u utakmicu i sigurno da će nedostajati. Karačić je tu, spreman, iskusan igrač. Nadamo se da će biti u formi. Ja ne bih još govorio da je ovo njegov kraj, jer Svjetsko prvenstvo je dugo. Traje još 12-13 dana i ako je to lakše istegnuće ili puknuće postoji šansa da se Domagoj vrati za kraj prvenstva. Ali sada je tako kako je. Trebamo brzo reagirati i pronaći pravo rješenje.

Sada je najvažniji medicinski tim u slučaju Duvnjaka. Vjerujem da Sigurdsson ima razrađenu varijantu tko bi trebao preuzeti Duvnjakovu ulogu. Po meni, Cindrić bi trebao preuzeti tu ulogu. Zato što je on po godinama i iskustvu najkvalitetniji, a i top je igrač. Poznavajući ga, on voli biti lider i čak daje bolje rezultate kada je u toj ulozi.”

Egipat?

“Jako je važno da imamo dobra kretanja bez lopte u napadu, ali bez tranzicije nemamo šanse pobijediti Egipat. Mi moramo iskoristiti svaku priliku da razvijemo polukontru i da tražimo lagane golove.”