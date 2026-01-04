VIDEO / Zvijezda Reala odvela Maroko u četvrtfinale Afričkog kupa nacija

Podijeli :

U trećoj utakmici osmine finala na Afričkom kupu nacija Maroko je ugostio Tanzaniju u Rabatu. Očekivala se lagana pobjeda domaće momčadi, ali sjevernoafrička država morala se namučiti za pobjedu protiv 112. reprezentacije svijeta. U prvom dijelu je mrežu zatresao Ismael Saibari, ali njegov pogodak poništen je zbog zaleđa. Nakon toga je Maroko lomio Tanzaniju sve do 64. minute kada je Brahim Diaz, igrač Real Madrida zabio za 1:0. Ispostavilo se da je to bio jedini pogodak na utakmici i domaćin prvenstva izborio je četvrtfinale gdje će igrati protiv pobjednika susreta između Južne Afrike i Kameruna. Njihov susret možete gledati na Sport Klubu 1 od 20 sati.

