VIDEO / Zupčevi Clippersi nastavili negativan niz, Jokić do triple-doublea i pobjede

Podijeli :

AP Photo/David Zalubowski via Guliver

Pet utakmica odigrano je u NBA ligi u noći s ponedjeljka na utorak. Dvije su riješene nakon produžetka.

Nuggetsi i Rocketsi više su se puta izmjenjivali u vodstvu tijekom utakmice, ali ni jedna ni druga momčad nisu uspjele stvoriti osjetniju prednost.

Jamal Murray je na kraju, dvije sekunde prije kraja, s linije slobodnih bacanja donio Denveru produžetak, dok je Nikola Jokić uz zvuk sirene promašio šut za pobjedu.

Ipak, u neizvjesnom produžetku Denver je došao do pobjede. I u dodatnom razdoblju Nuggetse su predvodili upravo Jokić i Murray.

Jokić je na parketu proveo 42 i pol minute. Postigao je 39 poena uz 15 skokova i deset asistencija. Iz igre je šutirao 13/27, a za tricu 5/9. Murray je dodao 35 poena, dok su Tim Hardaway Jr. i Johnson ubacili po 13.

U Houstonu je triple-double upisao Şengün – utakmicu je završio s 33 poena te po deset skokova i asistencija. Durant je dodao 25 poena, a Okogie i Smith po 16.

Nakon prilično izjednačene prve četvrtine, Grizzliesi su prelomili utakmicu u sljedeće dvije dionice. Jackson je bio najučinkovitiji kod pobjednika s 31 poenom, Spencer je dodao 27, Wells 16, a Coward i Morant po 12.

U momčadi Clippersa prednjačio je Leonard s 21 poenom, Dunn je imao 17, Harden 13, a Collins i Miller po deset. Ivica Zubac upisao je šest poena uz 13 skokova i dvije asistencije.

Clippersi su tako nastavili s crnim nizom, upisavši 12. poraz u posljednjih 14 utakmica.

Grizzliesi sljedeću utakmicu igraju u srijedu u gostima kod Minnesote, dok će Clippersi u četvrtak pokušati prekinuti negativan niz na gostovanju kod Oklahoma Cityja.

NBA rezultati:

LA Clippers – Memphis Grizzlies 103:121

Denver Nuggets – Houston Rockets 128:125 (produžetak)

Utah Jazz – Dallas Mavericks 140:133 (produžetak)

Boston Celtics – Detroit Pistons 105:112

Miami Heat – Toronto Raptors 96:106

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.