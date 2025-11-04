VIDEO / Zubac sjajan ispod koša, čudesni Jokić nastavlja potjeru za NBA rekordom

Podijeli :

Ivica Zubac startao je od prve minute za Los Angeles Clipperse u porazu od Miami Heata 119:120.

Hrvatski košarkaši centar Ivica Zubac postigao je devet koševa (šut za dva 4-9, slobodna bacanja 1-2) uz 18 skokova, tri asistencije te po jednu osvojenu loptu i blokadu u 119:120 domaćem porazu Los Angeles Clippersa od Miami Heata.

Zubac je 17 sekundi prije kraja utakmice osvojio loptu u podbacivanju pod vlastitim obručem kojom je osigurao svom sastavu napad za pobjedu. Odgovornost na kraju utakmice preuzeo je Kawhi Leonard, ali njegov šut za tricu iz kuta s istekom vremena nije bio precizan, pa su Clippersi pali na polovičan učinak ove sezone od 3-3, dok je Heat skočio na omjer 4-3.

Goste iz Miamija do pobjede je vodio Bam Adebayo sa 25 ubačaja i 10 skokova, 21 poen dodao je bivši igrač Clippersa Norman Powell, dok Clippersima nije bilo dovoljno ni 29 pogodaka, 7 skokova i 8 asistencija Jamesa Hardena niti 27 koševa Leonarda.

Denver Nuggetsi nastavili su svoj savršeni niz na domaćem terenu svoje “Ball Arene” u novoj NBA sezoni.

Momčad Davida Adelmana pobijedila je Sacramento Kingse 130:124 u ponedjeljak navečer po srednjoeuropskom vremenu, pa je momčad Colorada sada na omjeru 4:2.

Bila je to još jedna impresivna ofenzivna predstava Nuggetsa, a očekivano, protagonist je bio Nikola Jokić. Somborac je na terenu proveo 36 minuta i za to vrijeme zabilježio 34 poena (dosadašnji rekord sezone, 14/22 iz igre, 2/3 slobodna bacanja), 7 skokova, 14 asistencija, 4 ukradene lopte i 1 izgubljenu loptu, uz 2 blokade. U minutama koje je proveo na terenu, Nuggetsi su bili bolji od svojih suparnika za 18 poena.

Jokić je trenutno vodeći strijelac i vodeći asistent NBA lige.

Kad bi zadržao ovaj status, postao bi prvi igrač od Natea “Tinyja” Archibalda koji je bio vodeći strijelac i vodeći asistent lige u istoj NBA sezoni. To je bilo davne 1973. godine, a tadašnji razigravač Kansas City Kingsa u prosjeku je postizao 34 poena i 11 asistencija. Najbliže ovom postignuću bio je James Harden 2017. godine dok je igrao za Houston.

Bila je to prilično sigurna pobjeda za Nuggetse, a domaća momčad vodila je cijelu utakmicu. Međutim, Denver ni u jednom trenutku nije stekao vodstvo koje bi im omogućilo potpuno opuštanje – prednost je narasla na najviše 15 poena.

Zato je Adelman bio prisiljen držati Jokića na parketu 36 minuta.

Christian Brown je pobjedi pridonio s 21 poenom (7/10 iz igre), a Aaron Gordon je postigao 20 (6/11 iz igre). Jamal Murray je postigao 15 (6/17 iz igre), a Bruce Brown 13 poena (5/10 iz igre).

Dario Šarić ni ovoga puta nije dobio priliku za Sacramento, čiji je član postao prošlog ljeta. U redovima Kingsa inspiriran je bio Russell Westbrook – veteran koji je prošlu sezonu proveo u Denveru. Iskusni razigravač završio je utakmicu s 26 poena (10/17 iz igre), 12 skokova, 6 asistencija i 6 izgubljenih lopti.

DeMar DeRozan imao je 19, a Denis Schroder, MVP Eurobasketa, završio je utakmicu s 18 poena i 9 asistencija.