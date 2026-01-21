VIDEO / Vidite li razliku između dva Diazova penala? Nakon jednog je bio heroj, nakon drugog tragičar

Podijeli :

Nogometna javnost nakon finala AFCON-a bruji o tome je li nogometaš Real Madrida Brahim Diaz namjerno promašio penal i propustio dovesti u vodstvo i potencijalan trofej svoj Maroko protiv Senegala. Brahim je pucao panenku i postao tragičar, no pogledajte i jedanaesterac koji je zabio protiv Malija u remiju 1:1 u drugom kolu ovog natjecanja 26. prosinca prošle godine. Trofej je na kraju podigao Senegal nakon golčine Pape Gueyea u produžetku (94').

