VIDEO / Verstappen bez konkurencije u Austinu, Norris svladao Leclerca u velikoj borbi za drugo mjesto!

Max Verstappen završio je sjajan vikend u Austinu pobjedom u glavnoj utrci VN Amerike.

Branitelj naslova imao je osam sekundi prednosti ispred Landa Norrisa u McLarenu, dok je treće mjesto na pobjedničkom postolju zauzeo vozač Ferrarija Charles Leclerc.

Vodeći u ukupnom poretku, Oscar Piastri, završio je utrku na petom mjestu, a ispred njega našao se Lewis Hamilton u drugom Ferrariju.

POVEZANO VIDEO / Norris napokon prestigao Leclerca, ali ne zadugo!

Leclerc i Norris vodili su veliku borbu, a bili su na različitim strategijama. Monegašanin se sjajno branio, dok je vozač McLarena griješio, no uspio je u dva navrata slomiti Leclercov otpor. Prvi put to je učinio nakon otprilike 20 krugova, a zatim i pet krugova prije kraja. Na kraju ih je dijelilo nešto više od sedam sekundi.

Borba za postolje tijekom cijele utrke svela se na vozače koji su ga na kraju i zauzeli, što potvrđuje činjenica da Hamilton i Piastri nijednog trenutka nisu uspjeli ozbiljnije zaprijetiti. Australac se u samoj završnici približio sedmerostrukom svjetskom prvaku — razlika je na kraju iznosila samo jednu sekundu — ali mu je ponestalo vremena da osvoji još jednu poziciju. Piastri je, prije toga, na startu pretekao Georgea Russella u Mercedesu, koji je ciljem prošao kao šesti.

Sedmo mjesto zauzeo je drugi vozač Red Bulla, Yuki Tsunoda, ispred Nice Hulkenberga iz Kick Saubera i vozača Haasa Olieja Bearmana, dok je posljednji bod osvojio dvostruki svjetski prvak Fernando Alonso.

Takav rasplet doveo je do toga da se Verstappen potpuno vrati u borbu za naslov, jer je svoj zaostatak za Piastrijem smanjio na 40 bodova. Između njih dvojice nalazi se Norris, koji ima 14 bodova manje od svog momčadskog kolege.