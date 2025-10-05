VIDEO / Ukupna pobjednica Svjetskog gimnastičkog kupa ima samo 16 godina, otkrila nam je što stoji iza uspjeha!

Antea Šikić Kaučič u svojoj je prvoj seniorskoj sezoni stigla do fascinantnog uspjeha - na parteru je postala pobjednica ukupnog Svjetskog gimnastičkog kupa. Ima samo 16 godina, a u našem Jutru SK je razgovarala s Hanom Cvijanović i otkrila što stoji iza velikog uspjeha.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
