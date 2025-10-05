VIDEO / Spektakularan prvijenac Aldeguera, upisao se u povijest Moto GP-a

Podijeli :

Vozač Gresinija Fermin Aldeguer ostvario je prvu pobjedu u karijeri u kraljevskoj klasi, slavivši na Velikoj nagradi Indonezije, 18. utrci sezone Moto GP prvenstva.

Španjolac je postao drugi najmlađi pobjednik u najjačoj kategoriji, budući da je uvjerljivo pobijedio u svojoj 18. utrci, u svojoj četvrtoj sezoni u Svjetskom prvenstvu.

Aldeguer je trijumfirao na stazi “Mandalika” sa sedam sekundi prednosti ispred Pedra Acoste iz KTM Racinga, dok je drugi vozač Gresinija, Alex Marquez, bio na trećoj stepenici postolja.

“Nisam svjestan (što sam postigao). Iznimno sam sretan. Želim zahvaliti svim svojim ljudima – svojoj obitelji, Ducatiju, Gresiniju… S obzirom na to da sam ‘spretan’, radimo nevjerojatan posao. Znali smo i prije ove utrke… Moramo ovako nastaviti, nema opuštanja, ovo je poticaj za dalje”, kaže 20-godišnjak iz Murcije.

Osim pobjede, utrku je obilježio incident iz prvog kruga u kojem je osvajač pole positiona Marco Bezzecchi izgurao novog prvaka Marca Marqueza sa staze. Talijan se preambiciozno upustio u dvoboj s vozačem Ducatija i naletio ravno na njega te su obojica završili na šljunku. Marquez je nakon incidenta prevezen u medicinski centar, gdje mu je dijagnosticiran slom ključne kosti.