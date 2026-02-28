VIDEO / Sociedad upisao minimalnu pobjedu na gostovanju, Luka Sučić se vratio nakon ozljede

Podijeli :

Nogometaši Real Sociedada svladali su u gostima Mallorcu s 1:0 u utakmici 26. kola španjolske La Lige čime su se vratili pobjedama.

Real Sociedad je slavio nakon što je u posljednja dva ligaška kola remizirao protiv Ovieda i izgubio od madridskog Reala.

Jedini pogodak na utakmici postigao je Soler u 36. minuti, a Real Sociedad se popeo na sedmo mjesto ljestvice. Duje Ćaleta-Car je odigrao cijelu utakmicu za goste, dok je Luka Sučić ušao u igru u 63. minuti. Hrvatski reprezentativac vratio se nakon što je propustio tri utakmice. Ozljedu je zadobio u susretu s Elcheom gdje je nakon što je zabio pogodak ostao ležati na travnjaku.

