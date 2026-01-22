VIDEO / Ronaldo se u pobjedi Al-Nassra primaknuo 1000. golu karijere

Podijeli :

U srijedu navečer Al-Nassr Marcela Brozovića upisao je drugu pobjedu u nizu u saudijskoj Premier lige. Na gostovanju su svladali Damac, a ponovno je ključnu ulogu u pobjedi imao Portugalac Cristiano Ronaldo. 40-godišnja legenda nogometa zabila je gol za 2:0 te mu je to bio 960. gol karijere. Nastavio je tako put prema 1000. golu, a najavio je kako neće stati sve dok ne dođe do te brojke. Za Al-Nassr je u pobjedi od 2:1 gol zabio Abdulrahman Ghareeb dok je za domaće počasni pogodak postigao Jamal Harkass.

