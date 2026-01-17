VIDEO / Remi Vuškovića i Majera, pobjeda za Kramarića

Podijeli :

Sport Klub

Pobjede su upisali Koln i Hoffenheim.

U 18. kolu Bundeslige Andrej Kramarić je s Hoffenheimom slavio s minimalnih 1:0 protiv Bayer Leverkusena na domaćem terenu. Jedini gol zabio je Burger u 9. minuti. Hrvatski napadač igrao je do 79. minute.

HSV je odigrao neriješeno (0:0) u Hamburgu protiv Borussije Monchengladbach. Hrvatski stoper Luka Vušković odigrao je cijelu utakmicu.

Wolfsburg je prosuo pobjedu protiv Heidenheima te na kraju odigrao neriješeno 1:1. Gol za vodstvo Heidenheima zabio je Beck krajem prvog dijela, a za konačnih 1:1 zabio je Jenz u 80. minuti. Lovro Majer igrao je do 60. minuti.

Koln je na domaćem terenu protiv Mainza upisao pobjedu 2:1. Mainz je poveo preko Bella u 29. minuti, ali je Koln stigao do preokreta preko Achea u 57. i 85. minuti.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.